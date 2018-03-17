川普、文在寅熱線 討論「川金會」

2018-03-17 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普與南韓總統文在寅16日通話，川普重申他有意在五月底前與北韓領導人金正恩會面，川普與文在寅對於近期事態發展審慎樂觀。

白宮16日發布聲明指出，川普與文在寅16日通話，談論為即將與北韓方面接觸持續準備；兩人申明從過去錯誤學習的重要性，並承諾繼續密切協作，以維持對北韓政權最大程度施壓。

聲明寫道，川普與文在寅一致認為，具體的行動是實現朝鮮半島永久無核化的關鍵，而不是空談。

川普也重申，他有意在五月底前與北韓領導人金正恩會面；川普與文在寅對於近期事態發展審慎樂觀，並強調若北韓選擇正確道路，未來將更為光明。

南韓外交部長康京和、日本外相河野太郎（Taro Kono）訪美，16日分別會晤美國副國務卿蘇利文。

國務院發言人諾爾特16日發布聲明表示，蘇利文與河野太郎申明美日聯盟對該區域的重要性，尤其是對於北韓非法的核武與彈道飛彈計畫；兩人認同，川普宣布與金正恩會面是個歷史性的機會，也代表全球最大規模的施壓動員正在發揮作用，而且必須有效維持。

國務院指出，蘇利文與河野太郎一致認為，直到北韓採取具體步驟邁向無核化，國際必須維持對北韓施壓。

南韓國家安保室長鄭義溶8日會見川普後，在白宮西廂外發布重大聲明，指川普已接受金正恩的邀請，兩人將於五月底見面，談去核化。