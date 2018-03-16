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南非檢察總長證實　前總統祖馬涉貪將遭起訴

2018-03-16 23:14聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

南非檢察總長阿布拉罕斯（Shaun Abrahams）16日證實，該國前總統祖馬將因貪汙指控遭到起訴。祖馬遭指控在一起價值達25億美元的武器交易案中貪汙。

路透報導，阿布拉罕斯在記者會上說：「經審視此事後，我認為根據起訴書所列出的指控內容，成功起訴祖馬是有合理可能的。我也認為，審判法庭將是這些問題獲得處理和裁決的最適當平台。」

祖馬。路透
祖馬。路透
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