德強硬派新部長：伊斯蘭教非德國一部分

2018-03-17 04:25 中央社 柏林16日綜合外電報導



德國總理梅克爾（右）的強硬派新內政部長賽賀佛（左）宣稱，伊斯蘭教「不屬德國的一部分」。 路透資料照片 分享 facebook 在今天播出的訪談中，德國總理梅克爾的強硬派新內政部長宣稱，伊斯蘭教「不屬德國的一部分」。梅克爾的第4任期開才開展2天，此番言論便掀起一場政治風暴。

法新社報導，德國銷售量最大的「畫報」（Bild）詢問賽賀佛（Horst Seehofer），穆斯林移民及尋求庇護者湧入德國，是否意味著伊斯蘭教現在屬於德國的一部分時，他回答：「不是。」

他說：「伊斯蘭教不是德國的一部分，基督教形塑了德國，包括星期天為休息日、教會休假日及像復活節、五旬節及耶誕節等儀式。」

賽賀佛表示：「與我們一同生活的穆斯林自然是德國的一部分，但這當然並不意味著我們，出於虛假的尊重，應該犧牲我們的傳統及習俗。」

據估計，德國的穆斯林社群約有450萬人，其中約180萬人是德國公民。且大多數是土耳其所謂的「客工」後代，客工於1960及70年代間赴邀至德國工作。

2015年以來，如敘利亞和阿富汗等飽受戰爭蹂躪、以穆斯林為主的國家中，有100多萬尋求庇護者抵達德國，穆斯林社群因此再次擴大。

梅克爾（Angela Merkel）14日為第4任期宣誓就職，領導左右共治的「大聯合政府」，不料48小時後，賽賀佛便口出挑釁言論。

直言不諱的賽賀佛屬基督教社會黨（CSU），為梅克爾所屬基督教民主黨（CDU）的巴伐利亞邦姊妹黨。