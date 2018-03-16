安倍內閣支持度跌破四成 與不滿意度出現交叉

2018-03-16 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



時事通信最新民調顯示，安倍內閣支持率跌破四成，與不滿意度已經出現死亡交叉。聯合報系資料照片。 （歐新社） 分享 facebook 森友學園賤價收購國有土地案弊案經查證後，財務省承認公文遭到塗改。此事重創安倍內閣的信用，時事通信最新民調顯示，安倍內閣支持率跌破四成，與不滿意度已經出現死亡交叉。

時事通信9至12日進行的民調顯示，安倍政府滿意度剩下39.3%，比上月同期下跌了9.4個百分點。另一方面，不支持率則成長了8.5個百分點，來到40.4%，不滿意度已超過滿意度，顯示竄改公文一案對政權的衝擊。

日本財務省本周發表調查報告，森友學園購地案相關的14份相關文件300多處遭竄改，包括安倍妻子安倍昭惠以及多位大臣級政治家的姓名被刪除。此事形同日本政府上下一齊造假，重創民眾對政府信賴。

在野黨要求副總理兼財務大臣的麻生太郎下台的聲音越來越大，安倍希望推動的修憲工程、以及在今年秋天自民黨黨主席選舉三連霸勢將受到影響。

進一步分析時事通信的民調，支持安倍內閣的理由(可複選)中，沒有其他更適當人選占了19.4％、信任安倍者8.8％、有領導力8.3%；不支持的理由中，無法信賴安倍者占25.5%，爆增8.8個百分點、對安倍政府沒有期待17.3%、不滿意政策占了14%。

但在另一方面，自民黨政黨支持率仍一枝獨秀。自民黨25.5%，下滑3.3個百分點、立憲民主黨增加1.1個百分點，達5.3%、公明黨2.9%、共產黨2.6%、民進黨1.2%、希望之黨0.5%，58.3%的民眾表示沒有支持的政黨。