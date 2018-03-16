英大動作制裁俄 盟友口頭挺

2018-03-16 13:57 世界日報 編譯中心／綜合15日電



英國首相梅伊宣布驅逐23名俄國外交人員，中斷兩國高層互訪，抗議俄國意圖毒殺定居英國的前間諜史柯里帕父女。這是英國自1985年以來對俄國最大規模的驅逐行動，俄國外交部宣稱報復行動很快就會出爐。紐約時報指出，不久前還被批評對俄國不夠硬的梅伊，頓時成為西方國家領導人中，對俄國總統普亭批判最強硬的一位。然而，盟國的支持可能很有限。

俄分化西方國家奏效？

英國15日發表聲明說，英國、美國、德國和法國領袖一致譴責俄羅斯在英國國土使用神經毒劑，企圖謀殺雙面間諜史柯里帕及其女兒。聲明指出：「俄國使用軍事等級神經毒劑，在二戰後首次於歐洲做出此攻擊行動，四位領袖極端厭惡這起攻擊事件。」聲明中抨擊俄國違反化武公約，要求俄國說明所有關於這次事件的相關問題，並提供毒劑文件。

另外，北大西洋公約組織（NATO）14日發表聲明做出官方表態。聲明稱：「這是自1949年北約成立以來，首次出現動用神經毒劑攻擊北約成員國領土，對此北約深表關切；北約各成員國將與英國團結一心，為英方調查提供支持，並呼籲俄羅斯解答英國的疑問。」

不過，路透指出，雖然盟邦口頭支持英國，展現團結姿態，但這份聲明完全沒有提到若俄國拒絕要求會有何後果。

專家指出，梅伊雖撂狠話，對俄國的報復行動仍有所保留，這反映出英國在國際社會地位的弱化，以及俄國對西方國家的分化成功。

與英國政府關係密切的倫敦智庫「英國皇家聯合三軍研究院」國際研究主任艾爾表示：「我原本期待梅伊會有更強硬的措施，但是我能理解謹慎的必要性。」

艾爾解釋，梅伊可以宣布制裁普亭的親信、驅逐俄國大使，但英國駐俄使館也必然遭殃。而且，俄國是聯合國安理會常任理事國，英國在下重手前，多了一層顧慮。

美官方說重話 川普避談

英國採取任何行動都希望盟邦支持，但是英國決定脫歐，與川普也有摩擦，在在使得英國與盟邦的關係不如以往。

白宮發言人和美國駐聯合國大使海理對俄國說了不少重話，但川普本人並未親口表態，推特也避談。

法國政府發言人14日原本表示，請英國先拿出俄國涉案的確切證據，屆時法國將有所回應，引起英國輿論譁然。

15日早上，在與梅伊通過電話後，法國總統馬克宏改稱相信俄國必須負責，數日內將宣布因應措施。

德國總理梅克爾16日訪問巴黎，馬克宏將與梅克爾討論此事。2006年，俄國前間諜李維南科在倫敦遇害，當時擔任英國駐俄大使的布蘭頓表示：「英國獲得盟友的支持，非常重要。」

布蘭頓說，當年德國和法國只願意發聲明支持英國。近年來，西方國家與俄國關係陷入低潮，「也許我們在歐洲的盟友比較願意採取一致的行動」。

上任後積極尋求改善對俄關係的馬克宏，預計5月下旬帶團前往俄國聖彼得堡參加投資論壇，是否如期前往，馬克宏不願回應。