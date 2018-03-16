美國制裁俄羅斯干預大選 議員批不足

2018-03-16 12:03 中央社 華盛頓15日綜合外電報導



針對俄羅斯涉干預美國大選、網路攻擊，美國今天宣布制裁俄國19人及5個單位，但暫時放過俄國總統蒲亭身邊的財閥與高官。兩黨國會議員都認為，川普需要更多作為。

路透社報導，各界要求採取行動的壓力之下，美國財政部今天宣布制裁措施，成為川普去年初上任以來對俄國政府最重大的反制行動。

制裁名單包括19名個人以及俄國情報單位在內的5個單位，川普政府第一次公開譴責莫斯科當局，指稱俄國至少在過去兩年內，鎖定美國核電廠等電力設施發動網路攻擊。

此外，針對近日在英國發生前俄國雙面間諜受到軍用神經毒氣攻擊，美國也繼英國、德國、法國之後要求俄羅斯負責。川普表示：「俄羅斯看起來確實像是幕後黑手。」

但相應於俄國干預2016年美國大選及其他活動，美國國會議員批評，美國政府這次報復行動極為不足。

眾議院情報委員會民主黨龍頭希夫（Adam Schiff）說：「今天宣布的制裁措施令人極為失望，遠遠不能回應對方針對我們民主所做的攻擊，更別說俄羅斯不斷升高的氣焰，包括在我們最親密盟友土地上使用化武攻擊。」

共和黨籍的眾議院外交事務委員會主席羅艾斯（EdRoyce）表示：「動用國會賦予的權力下，今天的行動是政府重要的一步，但是還需要更多作為。」

這次制裁名單中的13人與3個單位，已在2月16日遭到負責「通俄門」刑事調查的特別檢察官穆勒（RobertMueller）起訴。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員、前財政部外國資產管制辦公室高階顧問奧圖爾（Brian O’Toole）說：「他們並未打擊蒲亭的權力結構，他們也沒有跟歐洲合作。」

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，將對俄羅斯政府官員與企業老闆「破壞穩定的活動」採取制裁措施，阻絕這些對象進入美國金融體系。但他並未給出時間表。

美國今天採取行動，凍結所有制裁對象在美國管轄權下的一切資產，並且禁止美國公民與他們進行交易。