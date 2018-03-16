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「貧民窟養大的黑人女性和母親」 巴西議員遭槍殺震驚社會

2018-03-16 08:50中央社 聖保羅15日專電

巴西里約熱內盧市市議員佛朗哥遭槍殺，人們哀悼。歐新社
巴西里約熱內盧市市議員佛朗哥遭槍殺，人們哀悼。歐新社
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巴西里約熱內盧市社會主義自由黨籍女市議員佛朗哥和她的司機，昨晚在里約市中心遭槍殺，震驚社會。

38歲的佛朗哥（Marielle Franco）自稱是「被馬雷貧民窟養大的黑人女性和母親」，2016年代表社會主義自由黨（Psol）以第5高票數當選里約市議員，上任15個月提出16項法案，其中2項獲通過。

佛朗哥也是市議會捍衛婦女委員會主席，致力於捍衛婦女及兒童青少年安全。2月底並成為市議會參與聯邦干預里約安全領域工作委員會的報告員。

佛朗哥畢業於天主教大學社會學系後，在佛羅明斯聯邦大學獲得公共管理碩士學位，她的論文主題是維和警察部隊（UPP），標題是「UPP：貧民窟精簡成3個字」。

昨晚，佛朗哥出席里約市中心的一場座談會後，搭車離開，結果遭到另1輛並排行駛的車內不名人士槍殺，她的司機葛梅斯（Anderson Pedro Gomes）也中彈身亡。

巴西里約熱內盧市市議員佛朗哥遭槍殺。歐新社
巴西里約熱內盧市市議員佛朗哥遭槍殺。歐新社
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警方指出，當時佛朗哥坐在車後座，頭部至少中4槍，車內有9個子彈殼。犯罪分子開槍後，即迅速逃離現場。

由於佛朗哥的汽車玻璃有黑色隔熱紙，警方初步認定犯罪分子可能先前就已經盯上目標人物的車，知道她坐在哪裡。佛朗哥旁邊的女助理被子彈碎片擊中受輕傷。此案，聯邦警察將協助調查。

佛朗哥遇害前一天，曾在推特推文抱怨里約城市部分警察暴力問題嚴重，她說，又有1名年輕人在離開教堂後無辜喪命。還需要多少人死亡才能結束這場戰爭？

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）今天在網路發文表示，佛朗哥和她的司機遭槍殺案件是對法治與民主的攻擊，不能允許，也不可接受。

巴西里約熱內盧市市議員佛朗哥（Marielle Franco）。歐新社資料照
巴西里約熱內盧市市議員佛朗哥（Marielle Franco）。歐新社資料照
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