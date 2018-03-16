英國女王正式同意 哈利王子與女星婚事

2018-03-16 02:04 中央社 倫敦15日綜合外電報導



英國女王伊麗莎白二世同意讓孫子哈利王子與美國女星梅根馬克爾成婚。 美聯社 分享 facebook 英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與她的顧問會面後，已經正式同意孫子哈利王子（Prince Harry）與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）成婚。

法新社報導，女王昨天在白金漢宮（Buckingham Palace）會見樞密院（Privy Council）成員，根據今天公布的會議紀錄，女王在會中表示：「我宣告同意最親愛的孫子威爾斯王子哈利與梅根馬克爾的婚約。」

她表示，她以御璽表明同意此事，並將留在樞密院（Privy Council）的紀錄。樞密院是王室的諮詢機構，已有數百年歷史。

哈利王子與曾主演美國電視劇「無照律師」（Suits）的梅根馬克爾將於5月19日成婚，婚禮將在倫敦西方王室寓所溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治禮拜堂舉行（St George's Chapel）。

英國法律規定，王位的前6順位繼承人結婚，必須獲得國王同意。哈利王子是王位第5位順位繼承人，次於父親王儲查爾斯親王（Prince Charles）、哥哥威廉王子（William）以及威廉的一對兒女小王子喬治（George）與小公主夏綠蒂（Charlotte）。

不過，威廉王子的妻子凱特（Kate）下個月將生第3個孩子，哈利即將被擠到第6順位。