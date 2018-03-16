針對介入2016大選 美對俄實施新制裁

2018-03-16 03:20 中央社 華盛頓15日綜合外電報導



美國總統川普。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美國總統川普政府今天宣布，對俄羅斯實施新制裁。俄國被控企圖影響2016年美國大選，同時涉入其他網路攻擊行動。

美國高層安全官員表示，此次制裁對象鎖定5個實體和19名人士。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示：「政府正對抗俄國的惡意網路活動，包括他們企圖介入美國大選、從事破壞性網路攻擊，並駭入重大基礎設施。」

「這些針對特定對象的制裁措施，是比較全面因應俄方目前惡意攻擊的作法之一。」