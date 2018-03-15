美參議員魯比歐揚言 力阻董雲裳出任亞太助卿

2018-03-15 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務卿提勒森力保的亞太助卿提名人董雲裳的任命案至今未獲國會通過，聯邦參議員魯比歐15日推文表示，他將竭盡所能阻止董雲裳出任亞太助卿。

魯比歐（Marco Rubio）15日轉推華盛頓郵報相關報導並指出，他會竭盡所能擊敗目前的首席亞洲外交官提名人；魯比歐說，這個職位需要由理解重新平衡美國與中國大陸關係，以及支持台灣、捍衛人權的人士擔任。

美國總統川普日前宣布撤換國務卿提勒森，董雲裳（Susan Thornton）的任命案也出現變數。

華盛頓郵報15日報導，提勒森即將離任，許多政府官員與國會議員希望其可能接任者、中情局局長龐培歐選擇一名新的亞太助卿提名人。

該報導引述魯比歐說法寫道，他不會支持董雲裳的任命案，在董雲裳任職國務院期間，她有損像台灣這樣的戰略盟友，淡化中國大陸侵犯人權等。

魯比歐上月15日在參議院外委會提名聽證會詢問董雲裳，關於美國國務院、國務院領事事務局等網站為何移除中華民國國旗圖案。

董雲裳當時回應，「我們不承認台灣是個獨立國家，我們不承認中華民國國旗、是與美國有官方關係的國家，美國政策是不在美國官方網站上顯示中華民國國旗。」

魯比歐追問，這是否一項新政策，因為中華民國國旗圖案曾出現在網站上，董雲裳則說，相信這是個新網站，而不顯示國旗並非新政策。

但魯比歐說，這或許是個新承包商，但不是個新網站；過去有國旗，現在卻沒有，「毫無疑問這是個改變」。現場議員要求將魯比歐所展示的國務院領事局截圖呈交參議院外委會列入國會紀錄，主席同意。