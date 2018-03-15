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俄國建議英國找福爾摩斯 偵辦雙面諜中毒案

2018-03-15 22:48聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國小說家柯南道爾筆下的神探福爾摩斯（Sherlock Holmes）被捲入俄國雙面諜中毒案！俄國國會外交委員會主席Konstantin Kosachev說，英國一口咬定是俄國下手，卻提不出任何證據：「福爾摩斯若地下有知，恐難瞑目。」

他還說，俄國並無毒害史柯里帕的動機，反而是英國企圖藉由抹黑俄國，希望重回國際舞台擔任要角，手段齷齪。

俄國駐聯合國大使Vasily Nebenzya也說，若能請出福爾摩斯偵辦此案，對大家都有好處。他諷稱英國政府的作法活像福爾摩斯探案小說中的糊塗探長賴世德（Lestrade）。

英國首相梅伊（中）15日造訪前俄國雙面諜史柯里帕與女兒中毒的地方。（路透）
英國首相梅伊（中）15日造訪前俄國雙面諜史柯里帕與女兒中毒的地方。（路透）
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