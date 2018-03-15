親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
物理學家霍金逝
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

李婉鈺酒後毆警狂按他家電鈴 張碩文親上火線回應

北市推科技執法 律師：智慧城市還監控城市

俄駐英大使館推文 兩國關係降到零下23度

2018-03-15 20:04中央社 莫斯科15日電

梅伊昨天宣布驅逐23名俄國外交官，這是英國近30年來驅逐外交使節最多的一次。 美...
梅伊昨天宣布驅逐23名俄國外交官，這是英國近30年來驅逐外交使節最多的一次。 美聯社
分享

英國首相梅伊驅逐23名俄羅斯外交官，以報復雙面諜毒殺案，指俄國是幕後主使。俄國駐倫敦的大使館今天在推特（Twitter）上貼文嘲諷，表示俄英關係降到攝氏零下23度，但他們不怕冷。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日在英國遭神經毒劑攻擊，首相梅伊（Theresa May）確定使用的神經毒劑是前蘇聯研發的諾維喬克毒劑（Novichok），要求俄國解釋，但俄國置之不理，要求英國提出證據。

梅伊昨天宣布驅逐23名俄國外交官，這是英國近30年來驅逐外交使節最多的一次。英國內閣首長或王室成員也將不出席今年在俄國舉辦的世界盃足球賽，此外所有計畫中的雙邊高層交流也將中止。

對此，俄羅斯外交部發布聲明，表示英國政府出於某種不可告人的政治目的，驅逐俄羅斯外交官，還有一系列針對此案的措施，導致兩國關係惡化，俄方表示對這樣的行為無法接受。

聲明表示，英國沒有依照國際法和國際爭端解決辦法，透過禁止化學武器組織的程序完成案件調查，而是逕自採取與俄羅斯對衝的手段，明顯是想透過單方面不透明方式調查此案，意在策動無理的反俄活動。

聲明表示，俄國外交部會很快採取回應措施。

俄羅斯駐英國大使館對外交官被驅逐一事，則在推特上貼文寫道「俄英關係溫度降至-23度，但我們不怕冷」，還附上一張顯示-23度的溫度計圖片來嘲諷，巧妙呼應被驅逐的俄國外交官人數。

英國俄羅斯梅伊

相關新聞

彭博：美中醞釀緊張 爆發點恐是台灣議題

2018-03-15 18:56

311後為了重建古廟 她自願當尼姑

2018-03-15 14:00

英怒趕俄外交官 俄媒批破壞雙方關係

2018-03-15 19:54

馬丘比丘露臀拍照 3歐洲客遭驅逐出境

2018-03-15 18:15

影／諾貝爾化學獎得主車禍 妻子陳屍掩埋場

2018-03-15 17:55

毒諜案後驅逐俄外官 專家：英回應很弱

2018-03-15 17:42

前俄諜爆在普亭暗殺名單上 紐西蘭調查

2018-03-15 16:41

加拿大魁北克 未來要撥2300億元減少債務

2018-03-15 14:34

諾貝爾化學獎得主妻 離奇陳屍垃圾場

2018-03-15 14:15

影／俄不甩最後通牒 梅伊驅逐23名俄外交人員

2018-03-15 14:03

政治體育一線間 這些賽事曾受影響

2018-03-15 13:12

韓檢方傳喚前總統 李明博否認所有指控

2018-03-15 11:40

記者之死引眾怒 斯洛伐克總理遞辭呈

2018-03-15 10:29

鐵路計畫遭阻 斯洛維尼亞總理選前辭職

2018-03-15 09:56

普亭高壓統治 俄反對派難壯大

2018-03-15 09:35

俄羅斯追求穩定選民 成支持普亭的多數

2018-03-15 09:29

俄羅斯總統大選將登場 7大要點掌握選情

2018-03-15 09:01

普亭呼風喚雨料輕鬆連任 接班問題卻更大

2018-03-15 08:57

現代沙皇 普亭舊瓶裝新酒風靡年輕世代

2018-03-15 08:55

諾貝爾化學獎得主夫妻失蹤後 妻陳屍垃圾場

2018-03-15 08:26

2018最幸福國家排行 芬蘭奪冠 台灣東亞第一

2018-03-15 08:16

安倍會斯里蘭卡總統 加強海洋安保合作

2018-03-15 01:07

福島核災後…日超大型核電機組首度重啟

2018-03-15 00:38

雙面諜被下毒 英報復驅逐俄23外交人員

2018-03-15 00:25

梅克爾新任期經濟有隱憂… 因為這兩個原因

2018-03-15 00:16

不滿ICC審訊緝毒 菲國退出羅馬規約

2018-03-14 22:25

緊張關係升級！英國首相梅伊驅逐23名俄羅斯外交官

2018-03-14 21:17

雙面諜中毒案 英宣布驅逐23俄外交人員

2018-03-14 21:03

強震上月襲巴布亞紐幾內亞 增至125死

2018-03-14 20:22

梅克爾當選德國總理 宣誓開始第四任期

2018-03-14 19:31

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

超級蒲亭當政18年 俄國人不得不愛？

2018-03-07 12:03

中梵關係快速升溫 台灣應有心理準備

2018-03-06 13:55

「銳實力」風暴背後的西方焦慮與文明衝突

2018-03-06 13:52

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

諾貝爾化學獎得主夫妻失蹤後 妻陳屍垃圾場

2018-03-15 08:26

霍金反對天眼計劃 曾警告大陸「千萬別回答外星訊號」

2018-03-15 12:59

大馬警花幫撿iPhone卻被罵 怒丟垃圾桶「自己來找」

2018-03-15 10:08

地勤搞烏龍 34乘客搭錯機到離目的地970公里遠城市

2018-03-14 22:06

忘了貿易戰吧 中國真正擔心的是川普大打「台灣牌」

2018-03-14 20:35

婦人花1.7億買豪宅 可怕秘密讓她怒告合約無效

2018-03-15 11:02

出包！ 大陸領土印上我國旗 新加坡旅遊節目道歉

2018-03-15 09:40

飛向宇宙的太空人 回來後DNA和同卵雙胞胎不一樣了

2018-03-15 17:09

雙面諜中毒案 英宣布驅逐23俄外交人員

2018-03-14 21:03

充滿戲劇性張力 孫維新：霍金的一生是傳奇

2018-03-14 21:16

美國F-18大黃蜂戰機失事 兩飛行員喪生

2018-03-15 10:51

2018最幸福國家排行 芬蘭奪冠 台灣東亞第一

2018-03-15 08:16

全美串連走出教室悼佛州槍擊 學生喊：「我們自己保護自己」

2018-03-14 23:16

「我是霍金，被禁錮實驗室」 詐騙集團發送荒謬簡訊

2018-03-15 11:20

美媒：「台灣旅行法」明天可能自動生效

2018-03-15 14:15

坐牢40年後出獄 他懇求警察再把他送回牢中

2018-03-15 08:29

相差不到700票 賓州補選 民主黨候選人勝出

2018-03-14 21:43

影／太空人離開國際太空站前要交出「車鑰匙」？

2018-03-15 10:01

呂秋遠：霍金讓我們知道 生命有無限可能

2018-03-15 06:35

你敢吃「人肉」嗎？科學家認為是有趣實驗

2018-03-15 12:39

Walkout大華府現場／受夠了！學生批NRA

2018-03-15 00:48

霍金辭世 中國近5億次點閱哀悼巨星殞落

2018-03-15 04:27

「我們要改變」全美學生走出教室 要求通過新槍枝法

2018-03-14 23:07

道瓊挫跌249點 美股受貿易戰疑慮和零售銷售疲軟拖累

2018-03-15 06:47

白宮證實 名嘴柯德洛將任國家經濟會議主席

2018-03-15 05:23

影／諾貝爾化學獎得主車禍 妻子陳屍掩埋場

2018-03-15 17:55

玩具反斗城執行長傳證實 結束全美營運

2018-03-15 09:27

波音737型客機產量 破世界紀錄

2018-03-15 09:18

馬丘比丘露臀拍照 3歐洲客遭驅逐出境

2018-03-15 18:15

愛因斯坦傳承者 霍金實驗室「是整個宇宙」

2018-03-15 16:59

311後為了重建古廟 她自願當尼姑

2018-03-15 14:00

華商慧眼看中澳洲西澳省地下水商機

2018-03-15 07:40

工作太拚罰錢！ 麵包師傅連上7天班挨罰11萬

2018-03-15 14:24

這隻寵物 與她不離不棄相伴56年

2018-03-15 12:49

再見！霍金 自由翱翔宇宙吧

2018-03-15 00:44

賓州補選共和黨露敗象 川普影響力受考驗

2018-03-15 02:12

贏得地球任何戰鬥 這2國進逼…催生美國太空部隊

2018-03-15 10:00

烏紗帽恐被摘？退伍軍人事務部長傳將撤換

2018-03-15 07:08

英著名物理學家霍金逝世 享年76歲

2018-03-15 00:03

緊張關係升級！英國首相梅伊驅逐23名俄羅斯外交官

2018-03-14 21:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top