俄駐英大使館推文 兩國關係降到零下23度

2018-03-15 20:04 中央社 莫斯科15日電



梅伊昨天宣布驅逐23名俄國外交官，這是英國近30年來驅逐外交使節最多的一次。 美聯社 分享 facebook

英國首相梅伊驅逐23名俄羅斯外交官，以報復雙面諜毒殺案，指俄國是幕後主使。俄國駐倫敦的大使館今天在推特（Twitter）上貼文嘲諷，表示俄英關係降到攝氏零下23度，但他們不怕冷。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日在英國遭神經毒劑攻擊，首相梅伊（Theresa May）確定使用的神經毒劑是前蘇聯研發的諾維喬克毒劑（Novichok），要求俄國解釋，但俄國置之不理，要求英國提出證據。

梅伊昨天宣布驅逐23名俄國外交官，這是英國近30年來驅逐外交使節最多的一次。英國內閣首長或王室成員也將不出席今年在俄國舉辦的世界盃足球賽，此外所有計畫中的雙邊高層交流也將中止。

對此，俄羅斯外交部發布聲明，表示英國政府出於某種不可告人的政治目的，驅逐俄羅斯外交官，還有一系列針對此案的措施，導致兩國關係惡化，俄方表示對這樣的行為無法接受。

聲明表示，英國沒有依照國際法和國際爭端解決辦法，透過禁止化學武器組織的程序完成案件調查，而是逕自採取與俄羅斯對衝的手段，明顯是想透過單方面不透明方式調查此案，意在策動無理的反俄活動。

聲明表示，俄國外交部會很快採取回應措施。

俄羅斯駐英國大使館對外交官被驅逐一事，則在推特上貼文寫道「俄英關係溫度降至-23度，但我們不怕冷」，還附上一張顯示-23度的溫度計圖片來嘲諷，巧妙呼應被驅逐的俄國外交官人數。