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英中止對俄高層交流 促國際強力回應毒殺案

2018-03-15 03:40中央社 倫敦14日綜合外電報導

英國首相梅伊。 美聯社
英國首相梅伊。 美聯社
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英國首相梅伊今天驅逐23名俄羅斯外交官，並中止包括世界盃足球賽在內的對俄高層交流，她強調英方認為前俄國雙面間諜毒殺案「應歸咎於」俄國。

法新社報導，梅伊（Theresa May）指出，聯合國安全理事會今天稍晚在紐約集會，針對前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日遭神經毒劑攻擊案展開討論時，英國將力促「強有力的國際回應」。

俄國一再否認涉案。俄駐英大使館警告，梅伊的回應「短視，讓人全然無法接受」。

梅伊告訴國會，她要求俄國對前蘇聯研發的神經毒劑諾維喬克（Novichok）被人用在英國索爾茲伯里巿（Salisbury）此案一事提出解釋，俄方卻置之不理。

她說：「斯克里帕爾和他女兒遭謀殺未遂的事除應歸咎於俄國之外，沒有其他可供選擇的結論。」

「這代表俄國非法使用武力對付英國。」

在今天稍早的國家安全委員會會議中草擬相關措施後，梅伊宣布，據信是秘密情報官員的23名俄國外交官須在一週內離境。

同時，所有計劃中的雙邊高層交流將予中止，包括撤銷對俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的邀訪。不過梅伊也提到，不希望對俄關係全面斷絕。

梅伊還證實，英國王室成員或內閣首長都不會出席今年稍晚在俄國舉行的世足賽。

她並概述，入境或居住英國的民眾若侵犯人權或計劃「敵對活動」，將對他們祭出新措施。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人今天重申，俄國「跟在英國發生的這起意外毫無瓜葛」，並警告莫斯科不會接受「最後通牒這種言論」。

拉夫羅夫先前表示，克里姆林宮已準備就緒，將跟英方合作，但他同時抱怨英方拒絕俄方所提取得神經毒劑樣本的要求。

莫斯科也警告將採取報復措施，昨天還威脅，若國營電視台今日俄羅斯（RT）在英國的執照受到影響，將驅逐英國媒體。

梅伊今天將雙邊關係惡化歸咎蒲亭，強調「蒲亭總統選擇這種手段很可悲」。

不過俄國大使館表示，該負責任的是英國政府。

英國梅伊蒲亭

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