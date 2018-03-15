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柯爾的女孩到難民總理 梅克爾執政12年標籤多

2018-03-15 03:31中央社 柏林14日專電

德國總理梅克爾（Angela Merkel）成功四連任。圖為梅克爾（左）2005...
德國總理梅克爾（Angela Merkel）成功四連任。圖為梅克爾（左）2005年在國會宣示就職。 美聯社
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德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天展開第4任的任期。在她執政12年以來，媒體為她冠上各種綽號和標籤，反應出她的性格和政治影響力。

梅克爾出身東德，原本是埋首實驗室的物理學家，柏林圍牆倒塌後才決定從政，獲前總理柯爾（Helmut Kohl）提拔，36歲就當上部長，在政壇上平步青雲。

由於柯爾曾稱她是「我的女孩」，因此梅克爾在德國政壇起初的暱稱一直是「柯爾的女孩」，直到她公然與捲入政治獻金醜聞的柯爾唱反調，這個帶有嘲弄的標籤才從媒體上消失。

梅克爾當過環境部長，2005年第一次出任總理後也關心環境議題。2007年，梅克爾親自到格陵蘭島，實地了解地球暖化的嚴重性，並以八大工業國集團（G8）主席的身份，說服美國和日本對抗氣候變遷，間接促成哥本哈根聯合國氣候峰會的成功，媒體從此封她為「氣候總理」。

不過，煤電的碳排居高不下，加上交通減碳的成效有限，德國在2020年前減少碳排4成的目標很可能落空，「氣候總理」的形象在最近幾年大打折扣。

另外，「老媽」（Mutti）這個綽號，最遲在梅克爾第一次連任成功後，就一路跟著她到現在，指的是她為人民看緊荷包和無微不至照顧全國人民的一面，德國在她任內連續多年實現零赤字。

在她聲望最高的時候，任何批評都沾不上邊，梅克爾因此又被稱作「鐵氟龍總理」。但她習慣在幕後運籌帷幄，被記者問到關鍵問題時總是含糊帶過，也經常被詬病，德文因此出現了一個新動詞merkeln，指的是拖拖拉拉不做決定。

2015年秋天，梅克爾決定接納滯留在匈牙利的難民，為德國帶來史上少見的難民潮，地方官員與義工忙得焦頭爛額，多數歐洲鄰國卻袖手旁觀。「難民總理」的決定，固然為德國帶來國際聲望，也造成社會內部的對立，排外的德國另類選擇黨（AfD）趁機崛起，並在去年9月大選後挺進國會。

難民危機一時無解，民粹主義橫掃歐洲，加上英國脫歐和川普當上美國總統，西方世界陷入一片混亂，彷彿只剩下梅克爾還堅持民主和人道原則，英美媒體因此一度封她為「自由世界的領袖」（Leader of the freeworld）。

如今她再度連任，如果能做完4年的任期，將一連執政16年，平了柯爾創下的在位最久的紀錄。新一代的德國年輕人只知道總理的名字是梅克爾，最近德國媒體開始稱她是「永遠的總理」。

梅克爾德國難民柏林政治獻金

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