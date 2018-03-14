影／川普內閣再更迭 新國務卿、CIA局長有何亮點？

2018-03-14 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



美國政府人事再次出現重大變動，川普總統13日宣布撤換國務卿提勒森，改由中情局（CIA）局長龐培歐（Mike Pompeo）接任，提前為5月的「川金會」做好準備；而行事作風狠辣的中情局副局長吉娜．哈斯柏（Gina Haspel）也獲得拔擢，她將成為中情局首位女局長。

現年54歲的龐培歐出生於加州橘郡，1986年以第1名成績自美國西點軍校畢業，隨後在軍中服役6年多；1994年，龐培歐獲得哈佛法學院博士學位，4年後開設的私人保安公司，獲得共和黨大金主「科氏工業集團」的贊助；而他也在2010年趁茶黨崛起之勢，當選為堪薩斯州聯邦眾議員，並於2017年1月成為中情局局長。

龐培歐在擔任眾議員期間，強烈批評歐巴馬政府與伊朗簽署的核協議，認為美國應停止「和世界最大的恐怖主義資助國」談判；而他雖然對俄羅斯抱持敵意，但並不認為普亭有干預2016年美國總統大選；他對氣候變遷也抱持懷疑態度，認為巴黎氣候協定，只會為美國經濟帶來沉重負擔。

在監視、刑求等敏感議題上，龐培歐也持鷹派立場，他表示揭發「稜鏡計畫」的史諾登（Edward Snowden）應該判處死刑，美國會監聽德國等盟友，都是因為他們國內躲著企圖傷害美國的恐怖份子；他也曾為惡名昭彰的「水刑」辯護，認為這只是「訊問策略」，一切都在法律及憲法規範下，實施刑求的情報人員都是「愛國者」。

和提勒森溫和的立場相比，龐培歐的言論更獲川普賞識，不過這次換人的時機點相當敏感，專家認為是為了因應美國與北韓，即將在5月舉行的「川金會」。龐培歐相較提勒森，更能貼近川普的想法，與北韓交流時也比較不會出差錯。

新任中情局局長吉娜．哈斯柏，則是相對神秘的人物。她於1985年加入中情局，大半生涯都在進行秘密任務，擁有豐富的海外經驗，老布希總統曾頒給她代表聯邦公務員最高榮譽的「總統獎」，表揚其對反恐行動的貢獻，而中情局及民主、共和2黨對哈斯柏的評價也相當不錯。

不過《紐約時報》2017年曾披露，哈斯柏2002年負責管理中情局在泰國的海外拘留所，當時有兩名凱達組織嫌犯朱貝達（Abu Zubaydah）與納席里（Abd al-Rahim al-Nashiri）在此遭到刑求，哈斯柏為了獲取恐怖組織情報，1個月內竟對朱貝達「水刑」83次，並且用抓人撞牆、剝奪睡眠時間等手段強行逼供，直到認定沒有更多可用的情報為止。這些刑求過程雖然全程錄影，但哈斯柏在2005年間，下令銷毀這些影片，而CIA當時則堅稱，下達指令的是哈斯柏的上司、時任中情局國家秘密行動處長羅德里奎茲（Jose Rodriguez）。