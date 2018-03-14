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美股三大指數下跌 提勒森下台和關稅議題引發跌勢

2018-03-14 07:08經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股三大股指周二下跌，因美國國務卿提勒森遭解職及美國有意對更多中國商品課徵關稅，拖累美股走低。

道瓊工業指數收跌171.58點或0.68%，至25,007.03點；標普500指數收跌17.71點或0.64%，報2,765.31點；那斯達克指數收跌77.313點或1.02%，跌至7,511.012點。

美國總統川普解除國務卿提勒森的職務，安排中央情報局（CIA）局長龐培歐接替，Amundi Pioneer Asset Management投資組合經理John Carey說：「任何時候出現變化，投資者都會感到緊張，必須重新考慮其投資計劃，評估這事件可能造成的影響。」

據傳美國政府最快將在下周宣布向300億美元中國進口商品徵收關稅，消息傳出後，美股跌幅加深。

Astor Investment Management高級董事總經理Bryan Novak表示：「這可能引來麻煩，關稅消息不能單獨看待，必須觀察將會引發什麼後果，美國和中國方面有什麼後續行動，此事可能引發不安情緒。」

在標普500指數的11大類股中，科技股和金融股跌幅最大；微軟、臉書和Google母公司字母公司跌幅在1.5%至2.4%之間。

美國國務卿下台、美國有意對中國課徵更多關稅，引發美股下跌。 路透
美國國務卿下台、美國有意對中國課徵更多關稅，引發美股下跌。 路透
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美股標普提勒森

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