美股三大指數下跌 提勒森下台和關稅議題引發跌勢

2018-03-14 07:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股三大股指周二下跌，因美國國務卿提勒森遭解職及美國有意對更多中國商品課徵關稅，拖累美股走低。

道瓊工業指數收跌171.58點或0.68%，至25,007.03點；標普500指數收跌17.71點或0.64%，報2,765.31點；那斯達克指數收跌77.313點或1.02%，跌至7,511.012點。

美國總統川普解除國務卿提勒森的職務，安排中央情報局（CIA）局長龐培歐接替，Amundi Pioneer Asset Management投資組合經理John Carey說：「任何時候出現變化，投資者都會感到緊張，必須重新考慮其投資計劃，評估這事件可能造成的影響。」

據傳美國政府最快將在下周宣布向300億美元中國進口商品徵收關稅，消息傳出後，美股跌幅加深。

Astor Investment Management高級董事總經理Bryan Novak表示：「這可能引來麻煩，關稅消息不能單獨看待，必須觀察將會引發什麼後果，美國和中國方面有什麼後續行動，此事可能引發不安情緒。」