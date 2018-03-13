影／尼泊爾重大空難釀49死 塔台、航空公司互相怪罪

2018-03-13 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



孟加拉航空公司「美國孟加拉航空」（US-Bangla）編號BS211號班機，12日下午降落尼泊爾首都加德滿都的特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）時，因高度過低擦撞機場圍欄，失控後墜毀於機場東側，造成至少49人死亡。

根據外媒報導，機上當時載有71人，包括67名乘客（33名尼泊爾人、32名孟加拉人、1名大陸人及1名馬爾地夫人）和4名機組人員。尼泊爾軍警抵達現場後，緊急將傷者送醫，目前仍有部分生還者情況危及，罹難人數恐怕會再攀升。

這起空難是尼泊爾自1992年以來，最嚴重的飛航事故，而機場塔台和航空公司也互指對方過失。機場經理謝特里（Raj Kumar Chettri）表示，飛機的降落方向錯誤，原本應該要從南端跑道降落，但最後卻是從北端降落；「美國孟加拉航空」執行長阿西夫（Imran Asif）則怪罪塔台人員，對機師下達的指示反覆，讓他們不知該從何處降落，才會釀成這起意外。

LiveATC網站公布空難發生前的對話錄音檔，雙方似乎在跑道選擇上出現溝通失誤，塔台原先要機長降落在「跑道02」（機場南端），之後似乎又改成「跑道20」（機場北端）降落，雙方就在「跑道02」和「跑道20」間不斷反覆，飛機失事前，塔台人員又語帶慌張的表示「BS211，我再說一次，轉向！」不禁讓人懷疑是最終下達的指令出錯。