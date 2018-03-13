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影／尼泊爾重大空難釀49死 塔台、航空公司互相怪罪

2018-03-13 13:18聯合報 記者陳祐元╱即時報導

孟加拉航空公司「美國孟加拉航空」（US-Bangla）編號BS211號班機，12日下午降落尼泊爾首都加德滿都的特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）時，因高度過低擦撞機場圍欄，失控後墜毀於機場東側，造成至少49人死亡。

根據外媒報導，機上當時載有71人，包括67名乘客（33名尼泊爾人、32名孟加拉人、1名大陸人及1名馬爾地夫人）和4名機組人員。尼泊爾軍警抵達現場後，緊急將傷者送醫，目前仍有部分生還者情況危及，罹難人數恐怕會再攀升。

這起空難是尼泊爾自1992年以來，最嚴重的飛航事故，而機場塔台和航空公司也互指對方過失。機場經理謝特里（Raj Kumar Chettri）表示，飛機的降落方向錯誤，原本應該要從南端跑道降落，但最後卻是從北端降落；「美國孟加拉航空」執行長阿西夫（Imran Asif）則怪罪塔台人員，對機師下達的指示反覆，讓他們不知該從何處降落，才會釀成這起意外。

LiveATC網站公布空難發生前的對話錄音檔，雙方似乎在跑道選擇上出現溝通失誤，塔台原先要機長降落在「跑道02」（機場南端），之後似乎又改成「跑道20」（機場北端）降落，雙方就在「跑道02」和「跑道20」間不斷反覆，飛機失事前，塔台人員又語帶慌張的表示「BS211，我再說一次，轉向！」不禁讓人懷疑是最終下達的指令出錯。

雖然錄音檔的內容，讓人覺得是塔台問題造成這起空難，但根據生還者說法，客機在接近機場時開始變得不對勁，降落前出現劇烈搖晃，之後還傳出巨大聲響。真相究竟為何，可能還要仰賴機上黑盒子解密，而客機機長蘇丹（Abid Sultan）在這次空難中幸運生還，詳細事發過程，可能也得等他情況好轉後，才能還原實際情況。

孟加拉航空公司「美國孟加拉航空」編號BS211號客機，12日降落尼泊爾首都機場時...
孟加拉航空公司「美國孟加拉航空」編號BS211號客機，12日降落尼泊爾首都機場時墜毀，釀成49死、22傷的慘劇。美聯
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機場孟加拉尼泊爾

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