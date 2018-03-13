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拿來對付俄前間諜的是什麼神經毒劑？ 毒性比VX高5-8倍

2018-03-13 10:15聯合報 記者郭宣含╱即時報導

英國專家已判定出用來毒殺俄國前間諜的是軍用級的神經毒劑「諾維喬克」。歐新社
英國專家已判定出用來毒殺俄國前間諜的是軍用級的神經毒劑「諾維喬克」。歐新社
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英國首相梅伊表示，4日使用在俄羅斯間諜與其女兒身上的化學毒物屬於神經毒劑的一種，這類神經毒劑稱作「諾維喬克」（Novichok），在俄文中意旨「新來的」。

隸屬英國國防部位於波頓唐（Porton Down）科學實驗室專家已判定出這種軍用級的神經毒劑是「諾維喬克」，原先稱作K-84，後來改名為A-230。

在1970和1980年代，前蘇聯「Foliant」計畫研發出許多進階神經毒劑作為第四代化學武器，其中包括「諾維喬克」。據稱其毒性比VX神經毒劑高出5-8倍，其設計用來躲避國際監管機構的偵查，但遭俄國叛逃人士揭露。

英國雷丁大學藥物學教授史蒂芬斯（Gary Stephens）表示：「這種毒劑比沙林或VX更危險和複雜，也更難辨別出來。」

目前A-230有許多變種毒劑，據稱俄國軍方批准其中一種作為化武。部分變種毒劑為液態，其他則被認為是固態，可以極細微的粉末散播。

據說有些毒劑是「二元化學武器」，即將兩種毒性較低的化學成分分別儲放，一旦混合就可快速反應變成神經毒劑。此法可讓化學成分更容易運送，但只要經過混合就可生成毒劑。

史蒂芬斯表示：「研發這類毒劑的其一主因，就是這些成分未在禁運名單上，代表要合成這些化學物質比運送時不對運送員產生風險更容易。」

若吸入「諾維喬克」或甚至碰到皮膚，就會快速產生效用，短短30秒到2分鐘內出現症狀。但粉末狀的毒劑反應較慢，可能在接觸後18小時才會出現症狀。

「諾維喬克」毒劑被認為會產生類似其他神經毒素的反應，阻隔神經傳送訊息到肌肉，讓許多身體機能無法運作。症狀包括眼睛變白、瞳孔縮小、抽蓄、流口水，更嚴重會出現中風、呼吸中止和死亡。若沾上神經毒劑應以香皂和水清洗，眼睛也要用水清洗乾淨，同時提供氧氣給患者。

● 神經毒劑對身體的傷害

腦部：抽蓄、失去意識、昏迷

眼睛：瞳孔縮小

肺部：喘氣、呼吸短促、黏液過度分泌

心臟：起先會高血壓、心跳加速，之後低血壓、心跳減慢

消化系統：噁心嘔吐、腹瀉

皮膚：大量出汗

患者可能因窒息和心臟病發而亡。

來源：美國疾病管制與預防中心

穿著防護衣的調查人員清理可能沾染神經毒劑的物件。歐新社
穿著防護衣的調查人員清理可能沾染神經毒劑的物件。歐新社
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英國俄羅斯間諜

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