拿來對付俄前間諜的是什麼神經毒劑？ 毒性比VX高5-8倍

2018-03-13 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



英國專家已判定出用來毒殺俄國前間諜的是軍用級的神經毒劑「諾維喬克」。歐新社 分享 facebook

英國首相梅伊表示，4日使用在俄羅斯前間諜與其女兒身上的化學毒物屬於神經毒劑的一種，這類神經毒劑稱作「諾維喬克」（Novichok），在俄文中意旨「新來的」。

隸屬英國國防部位於波頓唐（Porton Down）科學實驗室專家已判定出這種軍用級的神經毒劑是「諾維喬克」，原先稱作K-84，後來改名為A-230。

在1970和1980年代，前蘇聯「Foliant」計畫研發出許多進階神經毒劑作為第四代化學武器，其中包括「諾維喬克」。據稱其毒性比VX神經毒劑高出5-8倍，其設計用來躲避國際監管機構的偵查，但遭俄國叛逃人士揭露。

英國雷丁大學藥物學教授史蒂芬斯（Gary Stephens）表示：「這種毒劑比沙林或VX更危險和複雜，也更難辨別出來。」

目前A-230有許多變種毒劑，據稱俄國軍方批准其中一種作為化武。部分變種毒劑為液態，其他則被認為是固態，可以極細微的粉末散播。

據說有些毒劑是「二元化學武器」，即將兩種毒性較低的化學成分分別儲放，一旦混合就可快速反應變成神經毒劑。此法可讓化學成分更容易運送，但只要經過混合就可生成毒劑。

史蒂芬斯表示：「研發這類毒劑的其一主因，就是這些成分未在禁運名單上，代表要合成這些化學物質比運送時不對運送員產生風險更容易。」

若吸入「諾維喬克」或甚至碰到皮膚，就會快速產生效用，短短30秒到2分鐘內出現症狀。但粉末狀的毒劑反應較慢，可能在接觸後18小時才會出現症狀。

「諾維喬克」毒劑被認為會產生類似其他神經毒素的反應，阻隔神經傳送訊息到肌肉，讓許多身體機能無法運作。症狀包括眼睛變白、瞳孔縮小、抽蓄、流口水，更嚴重會出現中風、呼吸中止和死亡。若沾上神經毒劑應以香皂和水清洗，眼睛也要用水清洗乾淨，同時提供氧氣給患者。

● 神經毒劑對身體的傷害

腦部：抽蓄、失去意識、昏迷

眼睛：瞳孔縮小

肺部：喘氣、呼吸短促、黏液過度分泌

心臟：起先會高血壓、心跳加速，之後低血壓、心跳減慢

消化系統：噁心嘔吐、腹瀉

皮膚：大量出汗

患者可能因窒息和心臟病發而亡。