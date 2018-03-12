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北市民宅火警 頂樓有人求救

菲律賓將取得掃描鷹無人機 提升海上監控能力

2018-03-12 21:34中央社 馬尼拉12日專電

一批「掃描鷹」（ScanEagle）無人機明天將由美國政府移交予菲律賓政府，這種小型無人飛行載具（UAV）可用於海上偵察及監控任務。

美國駐菲律賓大使金成（Sung Kim）明天上午將在馬尼拉郊區的維拉莫爾空軍基地（Villamore Air Base），把幾架掃描鷹無人機移交給菲律賓的國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）和空軍司令金達納（Galileo Kintanar）。

菲律賓空軍發言人加蘭（Aritides Galang）今天在一份聲明中說：「菲律賓空軍透過美國『對外軍事援助』計畫，購得這批掃描鷹無人機。」

加蘭並未透露其他細節，包括總共幾架及將來會運用在何處，只說有助提升菲國空軍的情蒐、偵察及監控能力。

羅倫沙納去年7月表示，菲國早在2016年即與美國洽談採購掃描鷹無人機事宜，原訂2017年9月或10月移交。

菲方未對外透露延遲交機原因。

掃描鷹無人機是由波音公司旗下Insitu公司生產，根據這家公司的網站，掃描鷹長1.6公尺、翼展3.1公尺，最快飛行時速148公里、巡航時速92至111公里，配備有光電、紅外線及高解析度攝影機，可追蹤靜止及移動目標。

外界普遍認為，這批無人機除可應用於菲國南部的反恐作戰外，由於體積小，也可從菲國軍艦上起飛，監控南海。

空軍菲律賓反恐

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