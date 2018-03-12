尼泊爾首都客機墜跑道 恐多人傷亡

2018-03-12 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



推特照片顯示，煙霧從加德滿都機場跑道升起。圖／取自推特 分享 facebook

孟加拉航空公司「美國孟加拉航空」一架客機12日墜落在尼泊爾首都加德滿都「特里布萬國際機場」的跑道東側，法新社報導，機場發言人薩庫爾說，機上有71人，包括67名乘客和4名機組員，目前已有20名傷者被救出送醫。

薩庫爾說，警消人員和軍隊正在試圖破壞飛機機體，搶救其他人。

上傳社群網站的照片和影片顯示，黑煙從機場跑道附近升起，顯然來自墜機地點。