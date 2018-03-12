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台南孝警為養家累垮病逝 辦公桌上一張紙條讓同仁鼻酸

英相梅伊將就間諜中毒案 譴責俄國

2018-03-12 17:21聯合報 記者王麗娟╱即時報導

英國國會外交委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）12日表示，俄羅斯間諜史柯里帕（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞在英格蘭南部索爾伯里遭人下毒一案，看來像是由國家支持的謀殺未遂案，他預計俄羅斯將受到譴責。

圖根達特說，66歲的前雙重間諜史柯里帕和33 歲女兒尤莉亞遭到神經毒劑攻擊，「看起來非常像是由國家發起的謀殺未遂」案件。

英國首相梅伊12日稍晚將主持一項國安會議，討論此一中毒事件。

圖根達特告訴英國廣播公司（BBC）說：「我們預期首相很快會就此發表聲明，坦白說，若她不指責克里姆林宮，我會感到很意外。」

前雙重間諜史柯里帕的女兒尤莉亞。美聯社
前雙重間諜史柯里帕的女兒尤莉亞。美聯社
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