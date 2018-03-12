英相梅伊將就間諜中毒案 譴責俄國

2018-03-12 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



英國國會外交委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）12日表示，俄羅斯前間諜史柯里帕（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞在英格蘭南部索爾伯里遭人下毒一案，看來像是由國家支持的謀殺未遂案，他預計俄羅斯將受到譴責。

圖根達特說，66歲的前雙重間諜史柯里帕和33 歲女兒尤莉亞遭到神經毒劑攻擊，「看起來非常像是由國家發起的謀殺未遂」案件。

英國首相梅伊12日稍晚將主持一項國安會議，討論此一中毒事件。