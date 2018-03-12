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普亭爆料 2014冬奧差點打下1客機

2018-03-12 06:15中央社 莫斯科11日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭自己揭露一段秘辛，2014年素溪（Sochi）冬奧開幕式期間，他原已下令戰機擊落一架遭劫持準備攻擊冬奧的客機，所幸後來證實劫機通報只是烏龍。

「今日俄羅斯」（RT）報導，普亭（Vladimir Putin）在一名官方電視台製作人所製的傳記紀錄片裡，首度曝光這段他所謂的「敏感機密故事」。這段爆料今天被分享在俄國當地社群媒體。

普亭回憶，2014年2月7日，就在他準備動身前往冬奧開幕式場地菲什特奧林匹克體育場（Fisht Stadium）時，接到一通負責冬奧維安官員的電話，當時體育館內有4萬名觀眾、數千名選手及數十名各國領袖，正等著會向全球數十億觀眾轉播的開幕式登場。

官員在電話裡告訴普亭，一架由烏克蘭飛往土耳其的飛機被乘客劫持，劫機者聲稱他們在機上放了炸彈，下令班機轉向素溪，此外相關劫機訊息非常有限。

據同在片裡受訪的俄國聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Aleksandr Bortnikov）所稱，當時俄軍多架戰機緊急升空。

普亭告訴採訪者，他問了負責維安的官員有何建議，「對方答案一如預期，就是『依照維安計畫，打下飛機』，於是我說：『那就依你們的計畫吧』」

普亭回憶，即便已到開幕式會場，當下「5到7分鐘」他無法告訴任何外國達官顯要或官員發生何事，所幸終於又接到第2通電話，「同一位官員說，確認只是乘客喝醉胡鬧，飛機很快會如期降落伊斯坦堡。」

當被問到兩通電話之間有什麼感想與經歷時，普亭說：「這種東西，我寧願不談。」

蒲亭俄羅斯戰機

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