北韓若無核化 日本政府擬負擔逾億IAEA核子檢查費用

2018-03-11 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



日本共同社11日報導，多位日本政府有關人士10日透露，鑑於北韓在與南韓達成的共識中表明無核化意願，日本政府基本上決定在北韓同意重新接受國際原子能機構（IAEA）核子檢查時，承擔所需的逾3億日圓（約台幣1億元）初期費用，協助確認北韓棄核決心。

北韓2009年驅逐IAEA檢查人員後，再未接受過核子檢查。共同社報導，南韓、美國將與北韓就高峰會談展開協調，感到落後的日本似乎有意擺出為北韓無核化作貢獻的姿態，刷存在感。

日本目前假想的檢查對象為北韓西北部寧邊的核設施，包括鈾濃縮工廠、反應爐和報廢燃料再處理廠等。相關人士透露，初期費用粗估為3.5到4億日元，將從日本向IAEA提供的資金中籌措。若北韓另有設施也需作檢查，日本會考慮提高費用。

南韓總統府表示，北韓勞動黨委員長金正恩5日與南韓特使團會談時表明無核化意願。日本外相河野太郎12日將與訪問北韓特使團的成員南韓國家情報院長徐薰在東京都內舉行會談，聽取有關兩韓共識詳細內容的說明。雙方還將就邁向無核化的驗證方法交換意見。