川普：與北韓對談將獲重大成功

2018-03-11 08:50 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



美國總統川普今天預測，與北韓領導人金正恩的突破性對談將獲得「重大成功」。川普補充說，北韓已承諾於擬議中的兩國領袖會談落幕前，不會再進行飛彈試射。

法新社報導，川普今天搭乘陸戰隊一號直升機赴賓州助選前，對記者表示：「我認為北韓將會非常順利，我認為我們將會獲得重大成功。我想這次將會非常成功，我們得到很大的支持。」

「我認為北韓會很順利，他們承諾在這段期間不會發射飛彈，他們正在想辦法非核。這將會很讚。」