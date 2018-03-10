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川普會金正恩 北韓宣傳片早就預告了

2018-03-10 09:57聯合報 記者田思怡╱即時報導

華盛頓郵報報導，美國總統川普同意與北韓領導人金正恩舉行高峰會，許多人也許很驚訝，其實北韓多年前的宣傳片已預告了這個場景。金正恩透過發展核武，實現了他的父親和祖父的願望：與世界最大強權平起平坐。

加州明德大學蒙特婁國際研究學院的北韓核武專家路易斯（Jeffrey Lewis）8日在推特上指出，北韓幾年前播出的宣傳片「我所看見的國家」中，預告了「一位美國總統訪問平壤，迫於北韓的核武和飛彈計畫，與一位金氏領導人平起平坐。」

這部宣傳片共有五集，由北韓國營朝鮮電影公司拍攝，在1980年代末開始播出，一直播到2012年。影片從日本的觀點敘述北韓追求彈道飛彈和核武，許多場景是日本的學者和官員討論北韓的飛彈和核武發展。

路易斯在2012年看過當時播出的第五集，也是最後一集後，在研究北韓的網站「38 North」部落格撰文解釋這部影片如何描述美國帶頭孤立北韓，導致北韓與國際社會的緊張關係急劇升高。

但北韓2009年進行第二次核試後，國際社會孤立北韓的努力無效，在影片中，北韓的核試爆迫使美國上談判桌。

影片中，日本外交官對美國同意與北韓談判甚是苦惱。一位日本外交官對同僚說：「中情局的報告顯示歐巴馬總統開始畏懼金正日的勇氣、膽識、以及自主和獨立精神。我認為他們會秘密派特使去北韓。」

影片中，日本政治人物談論對北韓的制裁何以失敗，美國可能拿兩名被北韓囚禁的美國記者為藉口，來合理化美國與北韓的談判。他們談到新墨西哥州前州長李察遜可能為美國特使團團長。

一位日本官員說：「派這麼重要的人去北韓是對日本的莫大羞辱。」

影片結尾播出美國前總統柯林頓訪問北韓的畫面，並配上勝利的音樂，暗示北韓的核武賭局迫使美國派來更重要的特使。

這部拍給北韓國內觀眾看的「假紀錄片」，用來合理化北韓發展核武，也透露北韓人如何看待川普與金正恩的會面，。

路易斯2012年指出，這部影片顯示北韓追求核武不僅為了確保金氏家族繼續掌權，也是強化金氏政權的合法性。

他寫道：「影片結尾柯林頓取代李察遜訪問北韓，透露北韓人如何看待他們的核武外交。」

影片的細節，包括北韓持續測試核武和飛彈、挺過制裁，以及日本人對美國應允與北韓談判的苦惱，都可以套入川普與金正恩即將舉行高峰會的情境。

前白宮官員傑克森（Van Jackson）告訴華郵，川普可望成為第一位與北韓領導人會面的美國在任總統，「這是金正恩的父親和祖父的願望：與世界最大強權平起平坐。」

「我所見的國家」第一集

美國總統川普（右圖）已同意在今年5月與北韓領導人金正恩（左圖）會面。法新社
美國總統川普（右圖）已同意在今年5月與北韓領導人金正恩（左圖）會面。法新社
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美國前總統柯林頓（左）於2009年8月4日在平壤會見當時的北韓領導人金正日（右）...
美國前總統柯林頓（左）於2009年8月4日在平壤會見當時的北韓領導人金正日（右）。美聯社
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北韓核武金正恩

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