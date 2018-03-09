金正恩見川普 誰得利？誰受害？

2018-03-09 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



川金會五大要點

Q：為什麼川金會很重要？

A：因為從未有美國在任總統會見北韓領導人。如果身兼三軍統帥的美國總統川普與北韓領導人金正恩當面會談，雙方很可能建立起互信，並縮短兩國派特使傳話的冗長過程。北韓已願意談棄核，這正是川普對北韓政策最重要的目標。

Q：可能出問題的地方？

A：北韓一向都是在提議棄核後拖延談判，最後食言。最近北韓主動向南韓和美國示好，願暫停試射長程飛彈，很可能繼續暗中研發核武。對美國而言，五月就與北韓舉行峰會，準備時間很少，而且美國許多熟諳北韓事務的外交官和專家都離職或退休了。

Q：事情如何演變到這一步？

A：這場峰會已醞釀數月。過去一年來，美國透過制裁和孤立對北韓施加空前壓力，很可能是這些懲罰措施把金正恩逼上談判桌。另一方面，南韓總統文在寅帶頭跟北韓接觸，透過上月的平昌冬奧向北韓遞出橄欖枝。這次川金會面的提議，就是金正恩透過本周稍早會面的南韓特使團轉達給川普。

Q：誰得利？

A：從表面上看，美國和兩韓領袖都得利：川普展現了他的外交政策奏效；金正恩作為首位會見美國總統的北韓領導人，國內威望提升，又能獲得國際注目；文在寅則斡旋成功，緩解了朝鮮半島的緊張。不過，如果談判不順利，就麻煩了。

Q：峰會成功的可能性？

對金正恩而言，單是跟川普見面就算成功，因為這樣能加持其正當性。對美國而言就難說了，專家懷疑北韓棄核的誠意，因為北韓過去20多年來一再食言。

資料來源／英國金融時報