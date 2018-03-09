調查間諜中毒案 英國出動特殊部隊

2018-03-09 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



前俄羅斯間諜史柯里帕（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞4日在英國索爾伯里一間購物中心外長椅昏迷，疑遭下毒。英國相當重視此案，派出大批警力調查兩人曾去過的地方，史柯里帕的住家及他妻子的墓也被封鎖調查。

據報導，史柯里帕父女恐遭罕見神經毒劑攻擊，英國警方請求軍方派員協助，軍方派出180人的特殊部隊到現場，包含陸軍、陸戰隊及化學專家。當局表示，專家已鑑定出攻擊史柯里帕的毒物，但未公布是何種物質，目前正在追蹤他是在何處遭下毒。