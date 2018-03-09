陷財務醜聞 模里西斯女總統請辭

2018-03-09 21:59 中央社 模里西斯首都路易港9日綜合外電報導



非洲唯一女性國家元首、模里西斯總統古里布-法基姆（Ameenah Gurib-Fakim）因捲入財務醜聞，今天由總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）宣布，她將辭職下台。

法新社報導，古里布-法基姆被控利用一個非政府組織（NGO）提供的簽帳卡進行私人採購。她將在模里西斯12日舉行獨立50周年紀念活動後，正式下台。