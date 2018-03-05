義大利恐現僵局國會 選後政局3種可能性

2018-03-05 19:14 中央社 羅馬5日綜合外電報導



義大利4日舉行國會大選，極右派與民粹政黨得票暴增。歐新社 分享 facebook

義大利國會選舉的部分開票結果出爐，初步顯示這次大選沒有哪個政黨或聯盟能夠拿下過半席次的多數，似乎將出現僵局國會的局面。

前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領導的「義大利前進黨」（Forza Italia）和目前執政的中間偏左「民主黨」（Democratic Party）共組大聯合政府，對上崛起的民粹和極右派勢力，似乎不再可行。

以下是法新社整理選後義大利政壇可能出現的3種局面。

●民粹和極右派結盟

反體制的「五星運動」（Five Star Movement）和極右政黨「聯盟」（League）雖已排除選後結盟的可能性，但在雙方合體可能囊括多數席次下，這是目前唯一的選項。

根據最新開票結果預測，兩黨可望在眾議院630席中拿下355席，並在參議院315席中取得168席。

兩黨都是強烈的疑歐派，其中聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）被批評煽動種族緊張。兩黨一旦結盟，恐對歐洲造成震撼。

●右翼結盟

初步開票結果預測右翼聯盟得票率只有37%，其中聯盟拿下18%選票，貝魯斯柯尼的義大利前進黨則拿下14%。在這種情況下，右翼聯盟政府顯得遙不可及。

義大利這次大選首度實施新選舉法，國會最後席次結果難以預測。新選舉法結合比例代表制和得最多票即當選的複雜制度。

一旦右翼聯盟拿下過半席次，聯盟黨得票率又領先義大利前進黨，極右派的薩爾維尼（Matteo Salvini）將可望獲提名出任下屆總理。

●政治僵局

倘若沒有任一方明確過半，總統馬達雷拉（SergioMattarella）可能選擇讓目前總理簡提洛尼（PaoloGentiloni）的中間偏左政府留任。

如此一來，將有時間成立一個臨時政府，修改選舉法，以及舉辦新選舉。

但這個過程恐怕要花上一番時間，因為諮詢過程要等到國會新科議員於23日首次開議，選出議長後，才得以展開。

義大利上一次於2013年出現的政治僵局，最後歷經2個多月才成立政府。