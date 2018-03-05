義選舉出口民調：沒有政黨可單獨執政

2018-03-05 07:10 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國有線電視新聞網報導，義大利4日國會選舉投票所已經關閉，出口民調顯示，沒有任何黨派的得票率達到選罷法規定單獨執政所需的40%門檻。

根據義國電視台RaiNews24，反建制的五星運動得票率最高，在29%-32%之間。執政的民主黨居次，20.5%-23.5%。

前總理科魯斯科尼的義大利前進黨獲13%-16%；排外的北方聯盟旗鼓相當。這使得兩者再加上義大利兄弟黨共組的中間偏右聯盟獲得最多選票。