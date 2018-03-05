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唐綺陽本周星座運勢：水瓶財運佳 天蠍事業有斬獲

歐元走升 義大利大選顯示中間偏右陣營領先民粹政黨

2018-03-05 06:59經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

歐元繼續走強，出口民調顯示貝魯斯科尼帶領中間偏右的政黨聯盟在下議院得票率領先反歐元的五星運動黨（Five Star）。

歐元今天開盤即走強，德國社民黨（SPD）昨天由黨員投票同意和總理梅克爾領導的保守派陣營組成聯合政府，為梅克爾四度擔任總理掃除最終障礙，並且終結過去幾個月來陷入政治不確定的局面。

歐元兌美元升值0.4%至1.2363，已連續三日走強，歐元區經濟好轉領駕政治風險，而今年政治風險就是義大利大選和德國政府組閣。

梅克爾順利四度執政和義大利大選結果，排除歐元兩大政治風險。美聯社
梅克爾順利四度執政和義大利大選結果，排除歐元兩大政治風險。美聯社
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