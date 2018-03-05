歐元走升 義大利大選顯示中間偏右陣營領先民粹政黨

2018-03-05 06:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



歐元繼續走強，出口民調顯示貝魯斯科尼帶領中間偏右的政黨聯盟在下議院得票率領先反歐元的五星運動黨（Five Star）。

歐元今天開盤即走強，德國社民黨（SPD）昨天由黨員投票同意和總理梅克爾領導的保守派陣營組成聯合政府，為梅克爾四度擔任總理掃除最終障礙，並且終結過去幾個月來陷入政治不確定的局面。