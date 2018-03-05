義出口民調：貝魯斯柯尼右翼聯盟領先

2018-03-05 06:54 中央社 羅馬4日綜合外電報導



出口民調顯示，貝魯斯科尼陣營領先五星運動黨。美聯社 分享 facebook 根據今天出爐的出口民調，前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的右翼聯盟預料將在義大利國會大選中拿下最高票，但可能未達絕對多數。

法新社報導，出口民調同時顯示，反體制的五星運動（Five Star Movement）大有斬獲，拿下約30%票數，中間偏左的執政民主黨（Democratic Party）位居第3。