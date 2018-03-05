出口民調：貝魯斯科尼陣營領先五星運動黨

2018-03-05 06:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



據義大利RAI電視台發布的出口民調，貝魯斯科尼帶領中間偏右的政黨聯盟在下議院得票率為33%到36%，領先五星運動黨（Five Star）的29.5%至32.5%。倫齊領導民主黨的中間偏左陣營取得24.5%至27.5%。

在上議院方面，貝魯斯科尼陣營贏得33.5%至36.5%，五星運動為29%至32%，倫齊陣營為25%至28%。