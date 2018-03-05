敘利亞政府軍攻擊 東古塔34位平民喪生

2018-03-05 06:28 中央社 貝魯特4日綜合外電報導



敘利亞政府軍空襲大馬士革附近遭圍困的叛軍據點東古塔區，造成包括兒童在內的34位平民喪生。 美聯社 分享 facebook 敘利亞政府軍空襲大馬士革附近遭圍困的叛軍據點東古塔區，造成包括兒童在內的34位平民喪生。 美聯社 分享 facebook

觀察組織今天指出，敘利亞政府軍空襲大馬士革附近遭圍困的叛軍據點東古塔區，造成包括兒童在內的34位平民喪生。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）指出：「政府軍空襲，並用火箭攻擊東古塔區（Eastern Ghouta），造成34位平民喪生。」他並表示，其中11名死者為兒童。