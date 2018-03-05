USGS：巴布亞紐幾內亞傳6.0地震

2018-03-05 06:21 中央社 雪梨5日綜合外電報導



圖／摘自USGS網站 分享 facebook

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美國地質調查所（USGS）指出，巴布亞紐幾內亞今天清晨發生規模6.0的地震，震源深度10公里。

路透社報導，巴布亞紐幾內亞一週前才發生規模7.5的地震，造成山崩、建築毀損、石油與天然氣生產暫停。巴布亞紐幾內亞上週宣布進入緊急狀態，當地已傳多起餘震。

相關機構表示，那起地震造成道路毀損和山崩，救援無法進入已成孤島的社區，有近15萬人亟需緊急物資。