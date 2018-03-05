敘利亞總統：東古塔戰事須繼續下去

2018-03-05 06:16 中央社 大馬士革4日綜合外電報導



敘利亞總統巴夏爾．阿塞德4日接受媒體訪問。 美聯社 分享 facebook 儘管外界要求結束戰事的壓力日增，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德今天指出，政府軍對遭困叛軍據點東古塔區的戰事須繼續下去。

法新社報導，巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）在國營電視台轉播的談話中告訴記者：「對抗恐怖主義的戰事必須繼續下去，但同時也會對平民提供可能性。」

根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，經接連兩週毀滅性炮擊後，敘國政府軍已奪下位在大馬士革東部邊緣的東古塔區（Eastern Ghouta）4分之1的土地。