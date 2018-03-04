暴風雪過後 愛爾蘭與英國交通漸恢復

2018-03-04 02:48 中央社 都柏林／倫敦3日綜合外電報導



愛爾蘭與英國經歷近30年來最嚴重的暴雪肆虐，圖為西威爾斯（West Wales）2日的雪況。路透 分享 facebook 經歷近30年來最嚴重的暴雪肆虐，英國交通兩天以來大受影響，愛爾蘭共和國的情況則是完全停擺。所幸兩國今天開始慢慢回到正軌，許多機場已重啟，公共交通也恢復營運。

被稱為「東方野獸」的西伯利亞寒流侵襲，加上由南方抵達的風暴艾瑪（Storm Emma）發威，英、愛兩國迎來前所未有的糟糕天氣，造成飛機停飛、學校停課，愛爾蘭的大眾運輸網絡甚至完全停擺。

由於積雪開始融化，許多洪水警報已在今天發出。蘇格蘭鐵路（Scot Rail）表示，蘇格蘭可見高達3公尺的吹積雪。愛爾蘭已解除最嚴重的天氣警報，但政府仍告誡民眾保持謹慎。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）在推特上警告大眾說：「由於地面上的冰雪，駕駛條件依然惡劣。我們正努力重啟道路並恢復大眾運輸，請保持謹慎小心。」

若干愛爾蘭媒體報導，當地一家超市遭到打劫。國營愛爾蘭廣播電視（RTE）播出社群網站取得的相關影片，畫面可見一架怪手在暴雪中鏟倒超市部分外牆。

愛爾蘭各地大眾運輸預計將在格林威治時間中午12時（台北時間晚間8時）恢復部分營運，而蘇格蘭因在西伯利亞冷鋒席捲時首當其衝，鐵路營運目前僅恢復一半。

氣象預報指出，蘇格蘭今天還會迎來更多降雪，積水與道路結冰等情況也可能導致英國其他地區交通中斷。