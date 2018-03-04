義大利大選將登場 民粹和極右派聲勢看漲

2018-03-04 02:45 中央社 羅馬3日綜合外電報導



義大利明天將舉行國會大選投票，這次選舉充斥關於移民和經濟的恐懼訴求，民粹和極右派政黨看好本身在這次選舉將大有斬獲。

法新社報導，由於規定投票前一天不能進行競選活動，因此各黨昨天舉辦選前最後一場造勢活動，最後在極右派和反法西斯派爆發衝突下，激烈的競選活動劃下句點。

大選結果還在未定之天，最後可能出現反體制派的五星運動（Five Star Movement）、前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領導的右翼聯盟，以及執政的中間偏左民主黨（Democratic Party）三足鼎立局面。

貝魯斯柯尼本身因稅務詐欺定罪不能出任公職，但他還想在政壇扮演重要角色，因此拋出由歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajan）出任總理的構想。

然而，貝魯斯柯尼的如意算盤面臨友黨聯盟（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）的挑戰。薩爾維尼野心十足，他利用反移民和疑歐言論煽動選戰。

前白宮策士巴農（Steve Bannon）接受「紐約時報」訪問時說，義大利的選舉「是一切的縮影，是純粹的民粹主義」。

巴農將五星運動和聯盟黨的結盟稱為「終極夢想」。

目前人在義大利，展開歐洲行的巴農告訴紐時：「，與英國走向脫歐以及美國人選出川普相比，義大利人以更短的時間往前跨出一步。」