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有利莫迪連任 印度人民黨在東北兩省勝選

2018-03-04 02:20中央社 新德里3日電

印度總理莫迪。 美聯社
印度總理莫迪。 美聯社
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印度東北部那加蘭省、梅加拉雅省和特利普拉省省議員選舉結果今天出爐，印度總理莫迪領導的印度人民黨在那加蘭省和特利普拉省勝選，將組織政府，為莫迪2019年連任鋪路。

此外，印度人民黨（BJP）也終結了左翼政黨在特利普拉省25年的統治。

印度東北部那加蘭省（Nagaland）、梅加拉雅省（Meghalaya）和特利普拉省（Tripura）3省省議員選舉計票下午結束，結果印度人民黨在那加蘭省和特利普拉省分別拿下30席和43席，成省議會最大黨，將可組織政府。

莫迪傍晚在開票結果出爐後向支持者發表演說，並在推特（Twitter）上表示，印度人民黨能勝選是因為黨專注於積極和發展導向的議程，讓東北部的選民拒絕其他政黨追求「負面和顛覆性」的意識型態，及「消極的、破壞性和分離的政治」。

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莫迪還認為，今天的選舉結果，也是東北部選民對印度人民黨的良好治理及中央政府的「東進」（ActEast）政策的裁決，他要感謝這些省份選民的支持。

他特別強調，印度人民黨終結了左翼政黨在特利普拉省25年的統治，這項結果標誌著特利普拉省歷史的轉捩點，也讓這場選舉標記為劃時代的選舉，再度感謝特利普拉省的選民。

這是莫迪領導的印度人民黨2016年在東北部首次拿下阿薩姆省（Assam）執政權，且成功在曼尼普爾省（Manipur）、阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南地區）組織政府後，再度於東北部有重大斬獲，將有利莫迪2019年尋求連任。

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