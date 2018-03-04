雪梨同志遊行熱鬧登場 走過第40個年頭

2018-03-04 02:38 中央社 雪梨3日綜合外電報導



雪梨年度同志遊行活動3日熱鬧登場，約50萬人走上街頭，慶祝同性戀嘉年華會（Gay and Lesbian Mardi Gras）40周年紀念。 美聯社 分享 facebook 雪梨年度同志遊行活動今天熱鬧登場，預估約50萬人走上街頭參加活動，慶祝同性戀嘉年華會（Gay and Lesbian Mardi Gras）40周年紀念，這也是澳洲同志婚姻合法化後，首次舉行。

路透社報導，這項活動始於1978年，當時為了爭取同志權益、抗議歧視同志的街頭遊行，如今已經成為雪梨規模最大的街頭派對，有人一身皮衣勁裝、有人衣服綴滿亮片，閃閃發光，隨著現場的雷射燈光和音樂起舞，參加這場澳洲同志圈的年度盛事。

今年參加遊行隊伍的包括200輛花車，以及多個街舞團體。 雪梨年度同志遊行活動3日熱鬧登場，約50萬人走上街頭，慶祝同性戀嘉年華會（Gay and Lesbian Mardi Gras）40周年紀念。 美聯社 分享 facebook

雪梨年度同志遊行活動3日熱鬧登場，約50萬人走上街頭，慶祝同性戀嘉年華會（Gay and Lesbian Mardi Gras）40周年紀念。 美聯社 分享 facebook

「澳洲人報」（The Australian）報導，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）和夫人露西．滕博爾（Lucy Turnbull）也現身遊行隊伍中。

總理夫婦在女同志機車隊（Dykes on Bikes）和男同志機車隊（Boys on Bike）揭開遊行序幕後，共同現身於牛津街（Oxford Street）的人群中。

滕博爾去年因同性婚姻平權爭議而缺席這項活動。他今天說，去年通過的同性婚姻合法化，是對同性伴侶的愛和尊重的一種肯定。

他說：「就好像整個國家給同志伴侶一個大大的擁抱。」滕博爾之後還趕在應邀於這場遊行表演的流行女星雪兒（Cher）登場前，和她一起自拍。

澳洲去年12月通過同志婚姻合法化，成為全球第26國。

雪梨今年的同志遊行活動也紀念在1978年6月24日發起和平遊行，爭取同志權利的78人團體（78er），當年的抗議遊行，如今已成為一年一度的同志嘉年華遊行。