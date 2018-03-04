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林聰賢化身解說員 力推台灣鳳梨釋迦

2018-03-04 02:23中央社 吉隆坡3日專電

農委會主委林聰賢首度跨海新南向，前進馬來西亞推廣台灣農業成果，他深入吉隆坡最熱鬧的陽光購物廣場，親自示範鳳梨釋迦的吃法，化身最佳解說員。

林聰賢赴馬來西亞考察行程緊湊，除參與會議並與台商座談，了解農業新南向成效及今後應努力方向，並到陽光購物廣場，充當解說人員與消費者近距離接觸。

超市內的鳳梨釋迦攤中，台灣鳳梨釋迦不僅個頭飽滿，頭好壯壯，賣相十足，吃起來的甜度與口感更是讓試吃民眾競相詢問這種「水果」究竟是何方神聖，竟能如此挑逗味蕾舌尖。

林聰賢雖因公務考察身著正式西裝，也忍不住與試吃民眾互動，大方介紹起這種水果的生產履歷，有如化身最佳業務員，扎扎實實的讓現場民眾上了一堂最佳農業課程。

林聰賢與民眾近距離互動，除讓在地的馬來西亞民眾感受到他的熱誠外，連從未看過鳳梨釋迦的外國觀光客也加入試吃陣容，更有日本小女生嚐了鳳梨釋迦的香甜口感，連連按讚。

林聰賢今天告訴中央社記者，台灣的鳳梨釋迦品質超優且香甜，為配合新南向政策，台灣可以利用馬來西亞的通路推廣鳳梨釋迦。

根據農委會統計，台灣過去鳳梨釋迦出口到馬來西亞，每年僅空運約1到2公噸，幸經農委會台東區農業改良場開發海運保鮮技術及農委會國際處輔導業者於通路辦理行銷活動，今年台灣鳳梨釋迦外銷馬來西亞可增加到40公噸。

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