俄國發展新武器 川普梅克爾同感憂心

2018-03-03 01:45 中央社 柏林2日綜合外電報導



德國政府今天指出，美國總統川普和德國總理梅克爾透過電話交談，對於俄羅斯總統蒲亭聲稱俄國正在發展新的「無敵」武器同表憂心。

法新社報導，德國總理辦公室發表聲明說，針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最新發表的軍備發展談話，及其對國際武器管制努力的負面影響，梅克爾總理（Angela Merkel）和川普總統（Donald Trump）同表憂心。

蒲亭昨天發表國情咨文演說，揭露新的軍事武器。就在今年俄國總統選舉前，蒲亭此舉無異是向華盛頓當局挑戰，想要挑起新的軍備競賽。這場選舉幾乎確定蒲亭將會繼續擔任總統。

美國政府昨天指責莫斯科當局發展蒲亭所稱的新一代「無敵」高超音速武器和潛艦，公然違反冷戰時期限武條約。

克里姆林宮今天否認俄國違反任何限武協定，並說俄國不希望成為國際軍備競賽的一員。

路透社報導，蒲亭昨天宣布一系列新型核子武器後，北大西洋公約組織（NATO）今天指出，蒲亭對北約盟國的警告「無法接受」，並且無助於緩和緊張局勢。

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）發表聲明說：「俄國威脅鎖定北約盟國，令人無法接受，而且會產生反效果。」

她指出：「我們不想要新的冷戰或新的軍備競賽。」她並說，北約在歐洲部署的美製飛彈防禦系統並非針對俄國。