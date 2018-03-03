親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

今明飆高溫31度 下周兩波冷氣團低溫下探11度

俄國發展新武器 川普梅克爾同感憂心

2018-03-03 01:45中央社 柏林2日綜合外電報導

德國政府今天指出，美國總統川普和德國總理梅克爾透過電話交談，對於俄羅斯總統蒲亭聲稱俄國正在發展新的「無敵」武器同表憂心。

法新社報導，德國總理辦公室發表聲明說，針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最新發表的軍備發展談話，及其對國際武器管制努力的負面影響，梅克爾總理（Angela Merkel）和川普總統（Donald Trump）同表憂心。

蒲亭昨天發表國情咨文演說，揭露新的軍事武器。就在今年俄國總統選舉前，蒲亭此舉無異是向華盛頓當局挑戰，想要挑起新的軍備競賽。這場選舉幾乎確定蒲亭將會繼續擔任總統。

美國政府昨天指責莫斯科當局發展蒲亭所稱的新一代「無敵」高超音速武器和潛艦，公然違反冷戰時期限武條約。

克里姆林宮今天否認俄國違反任何限武協定，並說俄國不希望成為國際軍備競賽的一員。

路透社報導，蒲亭昨天宣布一系列新型核子武器後，北大西洋公約組織（NATO）今天指出，蒲亭對北約盟國的警告「無法接受」，並且無助於緩和緊張局勢。

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）發表聲明說：「俄國威脅鎖定北約盟國，令人無法接受，而且會產生反效果。」

她指出：「我們不想要新的冷戰或新的軍備競賽。」她並說，北約在歐洲部署的美製飛彈防禦系統並非針對俄國。

蒲亭北約德國川普梅克爾
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

英國提「三籃子」 歐盟：貿易必有摩擦

2018-03-02 23:46

義大利明大選 貝魯斯柯尼組「右派聯盟」看俏

2018-03-03 00:05

自民黨派系「夜會」 安倍警鈴大作

2018-03-02 23:56

南韓特使訪北韓 最快下周成行

2018-03-02 23:51

義國青年「用腳投票」 出走找錢途

2018-03-03 00:02

義國經濟復甦之路 困難重重

2018-03-03 00:02

義國大選 新總理面臨五挑戰

2018-03-03 00:02

英國哈利王子婚禮 逾2600民眾受邀沾喜氣

2018-03-02 22:28

日政府研析擴張出雲號性能 並調查能否起降F-35B

2018-03-02 21:14

【重磅快評】普亭為選票秀肌肉

2018-03-02 17:07

亞塞拜然首都毒品戒治所驚傳大火 至少26死4傷

2018-03-02 16:07

華郵：美俄早可互滅 武力平衡不變

2018-03-02 14:13

普亭無敵核武射佛州 武嚇川普？

2018-03-02 14:12

普亭秀新飛彈 美不意外

2018-03-02 14:11

影／普亭大秀軍事肌肉！ 新型飛彈、核武系統曝光

2018-03-02 13:36

普亭秀影片赫見核彈射佛州 美控俄違約

2018-03-02 13:09

召妓、貪腐、官司纏身 有13條命的義大利政壇「教父」

2018-03-02 12:00

英國27年最極端寒冬：當「東方怪獸」遭遇「風暴艾瑪」

2018-03-02 11:47

應川普要求 美國防部擬11月11日辦閱兵

2018-03-02 11:25

奧外交官雜誌訪史亞平 大篇幅介紹台灣

2018-03-02 10:32

義新總理人選 貝老表態支持塔加尼

2018-03-02 09:31

為解政治危機 普伊格蒙特放棄回任加泰隆尼亞主席

2018-03-02 08:59

美國擬向烏克蘭出售210枚反戰車飛彈

2018-03-02 08:45

普亭誇口新型飛彈無敵 美國反嗆軍力天下第一

2018-03-02 08:30

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

人性考驗！男嚇傻 銀行存9千元暴增變9億

2018-03-02 16:13

帶兒子吃必勝客 赫見外帶盒照片與自己「激像」

2018-03-02 10:58

習近平警告投資人 任何中國大亨都可能落馬

2018-03-02 22:08

請街友吃麥當勞被趕出去 美男PO網：控糟糕店家

2018-03-02 19:22

醒來嚇傻！Uber車資近5萬 男子喝掛回錯「家」

2018-03-02 08:37

川普宣告課徵鋼鋁重稅 到底誰是贏家？

2018-03-02 10:37

影／健行步道遭淹沒 沒想到水下美景令人屏息！

2018-03-02 16:01

召妓、貪腐、官司纏身 有13條命的義大利政壇「教父」

2018-03-02 12:00

普亭誇口新型飛彈無敵 美國反嗆軍力天下第一

2018-03-02 08:30

94狂！川普：貿易戰是好事 美國很容易打贏

2018-03-02 19:37

川普出手課鋼鋁重稅 全球貿易戰一觸即發

2018-03-02 23:39

川普保護主義下重手 關台灣什麼事？

2018-03-02 08:33

強風、豪雨、暴雪分撲東西兩岸 全美緊急應變

2018-03-02 12:50

經濟解析／川普掀貿易戰 美通膨率恐飆上3%

2018-03-02 23:12

鷹派占上風 給訪美劉鶴一記重拳

2018-03-02 14:27

美課鋼鋁重稅 後座力…恐比想像中大

2018-03-03 00:46

愛因斯坦簽證 梅蘭妮亞靠它拿綠卡惹議

2018-03-02 13:16

砸46億狂買畢卡索 13件作品2天內賣破紀錄

2018-03-02 14:39

影／普亭大秀軍事肌肉！ 新型飛彈、核武系統曝光

2018-03-02 13:36

日本國內企業徵才遠輸外商 不只薪水少一半 還有這問題

2018-03-02 09:32

日政府研析擴張出雲號性能 並調查能否起降F-35B

2018-03-02 21:14

【重磅快評】普亭為選票秀肌肉

2018-03-02 17:07

傳川普女兒經手百億建案 成FBI調查對象

2018-03-02 12:17

川普預告 將對他國課徵「對等稅」

2018-03-02 22:17

美國擬向烏克蘭出售210枚反戰車飛彈

2018-03-02 08:45

普亭無敵核武射佛州 武嚇川普？

2018-03-02 14:12

自拍扭曲五官達30% 整型醫師分析最佳距離是？

2018-03-02 12:08

澳洲大礦商力拓股東反撲！要求退出礦業遊說團體

2018-03-02 14:36

東北風暴襲美國麻州 威力勝1月炸彈氣旋

2018-03-02 12:57

華為搶攻日本 施崇棠：華碩要更努力

2018-03-02 14:05

蘋果谷歌交通車隊被監視

2018-03-02 11:41

英國哈利王子婚禮 逾2600民眾受邀沾喜氣

2018-03-02 22:28

YouTube科技職位停雇白人和亞洲男性？

2018-03-02 09:20

英國10便士硬幣新設計：龐德和茶入列

2018-03-02 13:18

華郵：美俄早可互滅 武力平衡不變

2018-03-02 14:13

奧外交官雜誌訪史亞平 大篇幅介紹台灣

2018-03-02 10:32

川普貿易大刀欲砍中 重點畫錯先傷韓日台

2018-03-02 13:14

iPhone X推不動OLED熱 下個潛力技術會是Micro LED？

2018-03-02 11:37

美劍指中國…沒打中目標 台韓先挨槍

2018-03-03 00:46

民調：近6成美國人說川普是種族主義者

2018-03-02 13:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top