華郵：蒲亭演說耀武揚威 美俄關係雪上加霜

2018-03-03 05:53 中央社 華盛頓1日綜合外電報導



俄羅斯總統普亭發表國情咨文時，宣布研發多項新武器。（美聯社） 分享 facebook 華盛頓郵報今天報導，俄羅斯總統蒲亭誇稱俄國的「無敵」新核武足以戰勝美國，這番談話雖然不致於讓美俄關係倒退回到冷戰時代，但無疑已使得原本冷淡的雙方關係更加惡化。

報導中說，美俄雙方鮮少有專家相信，蒲亭（Vladimir Putin）口中的新武器，假定都存在並且曾經部署，將會改變兩國之間的權力平衡。美俄已具有能力互相毀滅很多次。

在此同時，普遍的看法是，唇槍舌劍、停滯的外交關係以及軍事緊張，日益成為美俄關係的主調，對於全球安全適得其反。

美俄有待討論的問題很多，例如武器管制、網路入侵、烏克蘭、敘利亞等等。但是，想要突破難以撼動的日益冷淡關係，並不容易；想靠對話突圍，也不樂觀。

在小布希政府國家安全會議（NSC）負責俄羅斯事務的資深主管葛蘭姆（Thomas Graham）指出：「緊張關係升高，比數月前要高，部分原因是俄羅斯認為可以和川普開闢新方向的階段已經過了。」

他表示：「從質量來說，這比任何後冷戰時期還要糟。」

川普政府中，顯然只有川普一人仍然相信美俄關係友好。川普親自和蒲亭會面後，讚美蒲亭的坦誠和率直，並且回憶競選時的願望，希望建立更為密切的關係。美國情報單位已證實俄羅斯干預美國總統大選，川普對此迄今並未表明態度，政府官員指出，主要是因為他擔心這會削減他本身的合法性。

柯林頓政府和小布希政府的俄羅斯專家魏斯（Andrew Weiss）表示，川普未能推動美俄關係，「俄羅斯人基本上視川普政府敗局已定」。

他指出，「一方面，（川普政府）深陷極度的政治危機」，部分肇因於川普競選時被指和莫斯科勾結。「另一方面，政府機能失調，無條理。川普只說俄羅斯的好話。」在此同時，「他周圍的國安內閣持主流的看法，視俄羅斯為對手」。

美國國防官員一直視俄羅斯為最重大的戰略威脅，也是編列國防預算的主要原因。

美國戰略司令部司令海頓（John Hyten）2月28日發表演說指出，俄羅斯「是美國僅存的威脅」。

美俄如今都已規劃擴張核武，美俄「新戰略武器裁減條約」（New START）2021年到期後，是否能延續下去，目前並不清楚。美俄互控對方違反中程核子飛彈條約（INF Treaty）。

華府布魯金斯研究所俄羅斯專家皮佛（Steven Pifer）表示，美俄快速增加國防預算，「此時應該認真討論武器管制」。

他說：「我擔心的是，我不確定推力來自何方，華盛頓或莫斯科，來促成嚴肅的武器管制對話。」他指出，一定要做出「一些明智的事，才能找出方法挽救中程核子飛彈條約，並且快速延展新戰略武器裁減條約」。