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梅伊脫歐演說前 先會歐洲理事會主席

2018-03-02 03:51中央社 倫敦1日專電

英國首相梅伊（左）會見歐洲理事會主席圖斯克（右）。 美聯社
英國首相梅伊（左）會見歐洲理事會主席圖斯克（右）。 美聯社
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英國首相梅伊（Theresa May）明天將發表脫歐政策演說，在此之前，她今天先與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會面。

歐盟日前公布脫歐條約草案，建議把英國統治的北愛爾蘭繼續視為歐盟關稅同盟的一部分，在脫歐後在愛爾蘭設立一個「共同調控區」，往返北愛無需邊界檢查。這個提案遭到梅伊悍然拒絕，表示這無疑是「破壞憲法完整性」，沒有任何英國首相會同意。

梅伊的強勢態度讓英國與歐盟雙方關係陷入緊張。歐盟表示，英國必須想出一個可行的替代方案。若是沒有其他解決方法，就得接受歐盟提案。

梅伊明天將發表脫歐演說，今天先與圖斯克在唐寧街10號會面。圖斯克再次要求英國提出方案，避免愛爾蘭和北愛爾蘭的「硬邊界」重現。

長期疑歐人士凱希（Bill Cash）接受英國廣播公司（BBC）訪問時指出，要解決愛爾蘭邊境問題有很多「技術上的方法」，他指控歐盟根本試圖製造「英國憲政危機」。

英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）也在給黨內議員的信中展現強硬立場，表示若是英國關切的「所有議題」沒有獲致解決，歐盟不要想拿到英國給的「分手費」。

脫歐談判如火如荼進行的同時，號召扭轉脫歐決定的聲浪仍不斷。英國前首相布萊爾（Tony Blair）今天呼籲歐盟領袖改革歐盟，好讓英國民眾對於脫歐「改變心意」。

他在接受BBC廣播節目訪問時說，如果歐盟全面改革移民政策，英國選民「真正的潛在不滿因素」就能獲得解決。脫歐仍然可以在英國與歐盟的最終協議出爐後，透過再一次公投而「扭轉」。

布萊爾並不是唯一發聲的前首相，另一名是保守黨籍的前英國首相梅傑（John Major）。

梅傑昨天表示，脫歐最終協議出爐後，國會議員應該能夠基於自由意志投票，來決定是否接受，而非追隨黨的決定。他表示，議員應該「本著自己的良心」來判斷，英國離開歐盟究竟是更好還是更壞。

梅傑說，他並不是想「針對」梅伊，他也祝福梅伊能夠替英國爭取到好的協議，但他認為，梅伊得到的某些黨內建議，「並不利於國家的整體福祉」。

他表示，脫歐將讓英國衰退，生產力減低，也會削弱英國在世界舞台上的力量。雖然他並不樂於和黨意見相左，但是這個賭注太大，他自認在這個關鍵時刻有義務挺身而出。

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