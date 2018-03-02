文在寅告訴川普 將派特使往訪北韓

2018-03-02 03:42 中央社 首爾1日綜合外電報導



南韓總統文在寅。歐新社 分享 facebook 南韓總統文在寅今天與美國總統川普通電話時說，南韓計畫應北韓領導人金正恩邀請，派遣特使往訪北韓。

南韓青瓦台發表聲明說，兩位總統討論到北韓高層官員近來到訪南韓一事。

聲明中說：「雙方在通話中商定，保持良好的兩韓對話氛圍，同時繼續為實現朝鮮半島非核化付出努力。」

關於派遣特使前往平壤，文在寅表示，這是為了回應金正恩派出包括他胞妹金與正在內的高層代表團前來南韓，出席平昌冬奧；也是為了對北韓代表團到訪期間雙方討論過的內容進行確認。

青瓦台聲明並說：「韓美領導人並決定，今後就兩韓對話進展緊密溝通交流。」