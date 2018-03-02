被指經驗不足 義反體制政黨提部長候選人

2018-03-02 03:14 中央社 羅馬1日綜合外電報導



民調支持率最高的義大利反體制政黨五星運動提名部長候選人，以回應政黨高層經驗不足的批評。五星運動今天表示，若大選後被要求組閣，將提名一位大學副教授為財政部長。

義大利4日將舉行國會大選。

義大利禁止在選戰最後兩週公布民調結果。最後一次公布的民調結果顯示，五星運動（5-Star Movement）支持率最高，約獲28%選民支持，但義大利複雜的選舉法規使得五星運動不太可能獨自組閣。

諧星貝柏葛里洛（Beppe Grillo）於2009年組成五星運動。

五星運動黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）。 美聯社 分享 facebook 路透社報導，五星運動黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）說，40歲的羅文蒂尼（Andrea Roventini）是位於比薩的聖安娜高等學校（Sant'Anna School of Advanced Studies）副教授。五星運動若組閣，將提名他掌財政部。

迪馬尤在臉書寫道：「他發表的論文成果使他位居全球前10%經濟學家之列。」

外界廣泛預期，4日的大選將產生一個僵局國會（hung parliament），雖然民調顯示，前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）所屬義大利前進黨（Forza Italia）組成的中間偏右聯盟，有機會贏下國會多數。

財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）今天刊出的訪問中，羅文蒂尼承諾重新協商歐洲聯盟的財政協議，指3%的預算赤字限制是「迷信」。

依比例計算，義大利負債在歐元區排名第2高，僅次於希臘。