佐證謬誤多 安倍取消擴大裁量勞動制相關政策

2018-03-01 16:46 中央社 東京1日綜合外電報導



日本首相安倍晉三為擴大「裁量勞動制」提出的佐證資料被發現錯誤百出，包括出現「一天加班45小時」的荒謬數據後，今天不得不尷尬認錯，宣布取消相關政策。

法新社報導，滿臉通紅的安倍向國會道歉，「承認」用來支持法案的統計數據有誤，此案對於重振日本經濟雄風的「安倍經濟學」是重要一環。

他先前提議擴大所謂的「裁量勞動制」，員工可依據固定加班時數領取加班費，不管實際工作量為何。

這背後原意不但是為了刺激這個世界第3大經濟體生產力，也是希望減少日本惡名昭彰的冗長工時。

在野國會議員和工會先前批評這項計畫，表示員工工作超過固定加班時數，卻拿不到額外補償。

安倍為支持他的論據，引述厚生勞動省的資料，顯示根據「裁量勞動制」規定的工時，會比一般工作情況的員工工時還短。

然而日本媒體報導，在野黨找出資料有數十處前後矛盾，包括出現加班「一天45小時」之類的荒謬數據。

這起資料出包醜聞，近日攻占日本各大報紙頭版，「朝日新聞」今天報導說，這已對安倍政府造成傷害。

發行量最大的「讀賣新聞」報導說，安倍做此決定，是為了在今年稍後黨魁選舉之前，將他的政治資本受到的損害降到最低。