杜特蒂：年老精力不再 希望提早交棒

2018-03-01 02:36 中央社 馬尼拉28日綜合外電報導



菲律賓總統杜特蒂。美聯社 分享 facebook 菲律賓總統杜特蒂今天試圖消除他將會戀棧權位並成為獨裁者的疑慮，聲稱他希望達成實行聯邦制的目標，好讓自己可以提早結束任期。

路透社報導，曾任納卯（Davao）市長的杜特蒂（Rodrigo Duterte）長期倡議聯邦制，以因應貧富懸殊問題，賦予地方政府權限，並承認國家的多元化組成。

杜特蒂一個月前成立由憲法專家組成、並由最高法院退休法官主持的19人小組，這個小組已經提出一套類似美國的聯邦模式。

部分批評者認為，修憲舉措將有助於提供讓杜特蒂在任期6年的單一總統任期於2022年結束後，繼續掌權。

不過72歲的杜特蒂說，自己已精力不再。

他在演講中說：「我將會於2020年前卸任，不會等到2022年。」

「我老了，不再有雄心壯志，真的想要休息。」

杜特蒂的眾議院盟友上個月表決通過成立制憲議會負責修憲、取消明年的期中選舉，並延長所有民選官員的任期。

前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）在被稱為「人民力量」（People Power）的革命中遭推翻後，菲國實施現行的1987年憲法。過去多次修憲行動都以失敗收場。

專家認為，杜特蒂的高支持度和在國會掌握超級多數，可能讓這次修憲一舉成功。