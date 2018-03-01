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梅根馬克爾穿吳季剛洋裝 英王室4人組亮相

2018-03-01 02:29中央社 倫敦28日專電

美國女星梅根‧馬克爾（左二）28日和未婚夫哈利王子（左）及威廉王子（右）與凱特（...
美國女星梅根‧馬克爾（左二）28日和未婚夫哈利王子（左）及威廉王子（右）與凱特（右二），共同出席「王室基金會論壇」。 路透
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美國女星梅根‧馬克爾今天和未婚夫哈利王子威廉王子與凱特夫婦，共同出席「王室基金會論壇」，她身穿台裔設計師吳季剛設計的深藍色無袖繫帶洋裝，典雅大方。

這是英國王室新生代4人組去年耶誕節首次同框後，第一次共同在公開場合亮相。

4人在第一屆「王室基金會論壇」（Royal Foundation Forum）暢談如何改變未來。王室基金會在2011年由威廉與哈利王子攜手成立，支持各項慈善與公益計畫，包括關注退伍軍人、保護野生動物，提倡心理健康等。

王室4人組並排坐在台上，兩名女性在中央。預產期在4月的凱特（Kate Middleton）大腹便便，身穿一襲藍紫色洋裝，梅根馬克爾（Meghan Markle）身穿深藍色軍裝領無袖洋裝。身為時尚指標的兩人，很快被挖出身上的服飾品牌。

每日郵報（Daily Mail）報導，凱特的洋裝來自倫敦品牌Seraphine，36歲的梅根身穿吳季剛（Jason Wu）的作品，售價1415英鎊（約新台幣5萬8000元）。

威廉王子在會議上正式歡迎梅根加入他們的大家庭，表示非常高興有她共同參與活動，凱特在旁鼓掌。

威廉王子也表示，活動的靈感來自於兄弟倆的父母，他們是勤勉、具同情心，且負責的典範。他也提到祖父母伊麗莎白女王二世及菲立普親王，兩人數十年來在英國及大英國協的王室任務，重點都放在支持慈善機構。

梅根馬克爾曾在聯合國婦女組織（UN Women）擔任女性政治參與和領導的倡議人，她和哈利王子也非常關注英國的青少年暴力問題。

每日郵報請來專家分析凱特與梅根的肢體語言。出版多本肢體語言暢銷書的作家茱蒂‧詹姆士（JudiJames）表示，梅根和凱特雖然坐得很近，但鮮少有眼神接觸。凱特顯得較鎮靜，整個人靠著椅背，或許可能是懷孕影響。梅根則是坐姿筆挺，身體稍微前傾，顯示積極想要發言和參與。

她表示，凱特的姿勢顯示她身為王室成員的經驗，她知道身為王室成員，所有人都會聽她說話，因此不需要特別吸引他人注意。她的姿勢放鬆，和充滿活力的梅根形成對比。

口語教練克莫德（Robin Kermode）認為，梅根多年的演藝經驗讓她游刃有餘，說話時下巴下壓，顯得充滿自信，展現她對於被拍攝習以為常。

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