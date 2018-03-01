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大雪來襲 蘇格蘭發布紅色警報

2018-03-01 01:51中央社 倫敦28日專電

英國連續兩天降下大雪，英國氣象局今天首次針對蘇格蘭發布紅色降雪警報，英國預料將經歷5年來最寒冷的一週。

紅色降雪警報涵蓋愛丁堡到格拉斯哥地區，時間從下午3時到明天上午10時。紅色警報代表可能會危及性命，民眾必須立即行動，讓自己及他人免於嚴峻天氣的影響，必須避開危險地區，遵從緊急應變部門及地方政府的指示。

獨立報（The Independent）報導，這是英國氣象局自開發警示系統後，首次在蘇格蘭地區發布紅色降雪警報。

警報指出，除了大雪，還有強烈東風，全區都需注意。道路將因積雪難以通行，公車、鐵路和航班都可能延遲或取消，部分地區可能會斷電。

蘇格蘭、英格蘭北部與東部，以及東密德蘭郡則是發布第2級的琥珀色警報。由於道路能見度低，路面溼滑，車輛意外及拋錨事故頻傳。

英國氣象局預測，蘇格蘭及英格蘭北部晚間可能會有10公分積雪，山區將深達40公分。東密德蘭郡和約克郡東部，截至下午也會有積雪15公分。英格蘭南部、威爾斯和西密德蘭郡，則預料明、後天積雪可達20公分。

英國部分地區昨天晚間出現攝氏零下12度低溫，蘇格蘭有400多所學校停課，英格蘭地區也有大批學校停課。

倫敦城市機場、格拉斯哥機場和紐卡索機場都因清理跑道積雪，班機延後起飛，希斯羅機場有過百航班取消。

鐵路交通同樣大受影響，多個路段停駛，倫敦地鐵多條路線嚴重誤點，郊區面臨停電及通訊不良等狀況。

英國連續兩天降下大雪，預料將經歷5年來最寒冷的一週。 美聯社
英國連續兩天降下大雪，預料將經歷5年來最寒冷的一週。 美聯社
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英國連續兩天降下大雪，預料將經歷5年來最寒冷的一週。 美聯社
英國連續兩天降下大雪，預料將經歷5年來最寒冷的一週。 美聯社
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英國蘇格蘭機場倫敦
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